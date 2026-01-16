Мінусова температура впливає на справність акумулятора, пише 24 Канал з посиланням на UA Motors. Однак важливу роль відіграє ще й вибір акумулятор та догляд за ним. Мороз має негативний вплив на акумулятор, але не лише холодна погода є ознакою поломки.

Читайте також Що робити, якщо замерзли двері в машині: простий лайфхак

Чому розряджається акумулятор?

Вибір дешевих моделей

Акумулятор може вийти з ладу, якщо він неякісний. Водії часто хочуть заощадити, але така покупка не є правильною, бо через нетривалий час доведеться все одно купувати нову батарею. Дешеві варіанти не здатні витримувати низьку температуру й великі навантаження, тож навіть новий акумулятор може швидко втратити своє призначення.

Неправильний вибір для авто

Поломка акумулятора відбувається через його невідповідність вимогам конкретної марки чи моделі автомобіля. Сучасні акумулятори AGM (Absorbent Glass Mat) є стійкішими до зарядки й розрядки, тому підходять для авто з функцією "старт – стоп". А от звичайна батарея на таких машинах може швидко вийти з ладу, бо не витримає інтенсивну експлуатацію.



Акумулятор має підходити до автомобіля / Фото СТО "Гепард"

Температурні коливання

Різкі перепади температур можуть погано впливати на акумулятор. Сильні морози, а тоді різке потепління може стати стресовим для батареї. У таких випадках акумулятор може втратити свій заряд, якщо регулярно не перевіряти його стан. До швидкого розряду можуть призвести неочищені клеми. Саме поганий контакт між клемами й проводами не дає акумулятору працювати на повну потужність.

Як уникнути проблем з акумулятором?

Акумулятор може прослужити й довше, але потрібно вибирати батареї з високою якістю. Краща модель добре витримає зимові навантаження. Обирайте ту модель, яка підходить до вашої машини, регулярно перевіряйте стан акумулятора й чистіть клеми, щоб уникнути проблем з електроживленням.

До слова, у мороз не можна ставити машину на ручник, оскільки він може примерзнути, і автомобіль не зрушить з місця, пише Auto-Swiat. Якщо ручник замерз, слід добре прогріти двигун або гальмівний механізм теплою водою, а в разі невдачі – звернутися у сервіс.

Які ще є автомобільні секрети?