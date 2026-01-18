Попри те, що висока мінусова температура продовжує зберігатися вже кілька тижнів, все ж таки в денну пору трохи тепліє, тому зростає небезпека сходження льоду з дахів будівель, пише 24 Канал.

Читайте також Чому взимку розряджається акумулятор: відповідь автомобілістів

Чому не можна паркувати машину поруч з будинками?

Коли температура підвищується, то снігові маси починають активно танути, втрачаючи зчеплення з поверхнею дахів. У результаті важкі брили можуть впасти вниз, створюючи загрозу для припаркованих автомобілів.

Один з таких випадків показав у своєму тіктоці львівський блогер Андрій Гаврилів. Брила впала на капот припаркованої машини й пошкодила її. Саме тому водіїв застерігають не залишати транспортні засоби під будинками, балконами та навісами.

Брила пошкодила лобове скло авто: дивіться відео

Навіть незначний шар мокрого снігу чи льоду, що падає з висоти кількох поверхів, здатен пошкодити дах автомобіля, лобове скло чи капот. Небезпеку становлять будівлі старої забудови, покрівля яких перебуває в незадовільному стані.

Також падіння снігу чи криги може травмувати людей, тому пішоходів закликають бути обережними й не ходити попід дахами будинків й звертати увагу на попереджувальні стрічки та оголошення. У період відлиги варто обирати безпечні маршрути й триматися якомога далі від стін будівель.

Дотримання простих правил безпеки під час потепління допоможуть уникнути травм та дорогого ремонту автомобіля.

Що робити, якщо замерзли двері в машині?

Щоб відкрити замерзлі двері, натисніть м'яко всередину по периметру, уникаючи різких рухів, або використовуйте тепле повітря з фена, йдеться на Reddit. Не використовуйте окріп для розморожування дверей, щоб уникнути пошкодження лакофарбного покриття, а краще скористайтеся спеціальними розморожувачами чи спиртом.

Які ще є автомобільні секрети?