Блогерка Діана Гологовець розповіла у своєму інстаграмі про лайфхаки, які легко перевірити на практиці. Вони не потребують спеціальних засобів чи дорогих пристроїв.

Читайте також Не викидайте затискачі до хліба: їх можна використати повторно

Які є корисні лайфхаки по дому?

Відклеювання наклейки

Часом на посуді залишається етикетка, яку важко відклеїти. Блогерка радить зробити одну просту річ – декілька секунд подути феном. Завдяки цьому трюку наліпка злізе без проблем та не залишить липкості.

Нагострення ножів

Якщо ніж затупився, а точилки немає – знадобиться звичайне горнятко. Треба поставити його верх дном та плавними рухами точити ніж. Після цього лайфхаку ніж стане досить гострим й наріже найм’якші продукти.

Ідеальне місце для кришки

Чимало господинь не знають куди поставити кришку під час приготування страв. Виявляється, її можна зручно зафіксувати на ручці каструлі. Так вона не займатиме багато місця на столі та не забруднить поверхню.

Зберігання кабелю техніки

Отвори у вилці електроприладів придумані не просто так. Після використання кабель можна обгорнути навколо пристрою та закріпити шнур у вилці. Це допоможе зберігати дріт акуратно й уникнути перекручування.

Чистка підошви

Брудну підошку від кросівок можна відмити за допомогою звичайної меламінової губки. Треба її трохи змити водою, викрутити й простися по підошві. Цей метод справді дієвий, тому його можна використовувати замість прання, яке з часом все одно нищить взуття.

Які лайфхаки треба знати: дивіться відео

Чим почистити праску від бруду?

Для очищення підошви праски можна використовувати суміш зубної пасти та оцту або лимонний сік для свіжих плям, пише Interia Kobieta. Також можна застосувати мильні пластівці на керамічних чи тефлонових підошвах, або таблетку парацетамолу для видалення нагару при високій температурі.

Які ще поради варто знати?