Поставив на ручник – і сядеш в машину аж навесні: яку поширену помилку роблять
- Не можна ставити машину на ручник в мороз, адже він може примерзнути через замерзання води в тросах.
- Щоб розморозити ручник, спочатку прогрійте двигун, а потім здійснюйте мікрорухи авто, або прогрійте гальмівний механізм теплою водою чи феном.
Сніжна погода та мороз – один з найважчих іспитів для водіїв. І складають його далеко не всі.
Люта зима – це не тільки заповнені та слизькі дороги. На неприємності можна нарватися навіть тоді, коли просто виходите з машини, розповідає 24 Канал з посиланням на Auto-Swiat.
Чому не можна ставити машину на ручник у мороз?
Все елементарно – ручник просто примерзне, і ви не зможете зрушити автомобіль з місця. У більшості автомобілів стоянкове гальмо працює через троси, в яких накопичується вода. Вона замерзає – і трос не повертається назад.
У сильний мороз ручник може зіграти з водіями злий жарт / Freepik
Не варто намагатися "зірвати" машину з місця: ви зробите лише гірше. Ремонт може обійтися у кругленьку суму, тому не варто на емоціях спустошувати гаманець.
Що робити, якщо ручник замерз?
Спочатку треба добре прогріти двигун – хвилин 10 – 20. Є шанс, що так тепло дійде до тросів. Далі треба робити мікрорухи авто взад-вперед, але не різко, радить 4mobility.
Також можна прогріти гальмівний механізм теплою водою (у жодному разі не окропом) або скористатися феном. Якщо не допомогло – доведеться звертатися у сервіс.
