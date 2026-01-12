Люта зима – це не тільки заповнені та слизькі дороги. На неприємності можна нарватися навіть тоді, коли просто виходите з машини, розповідає 24 Канал з посиланням на Auto-Swiat.

Чому не можна ставити машину на ручник у мороз?

Все елементарно – ручник просто примерзне, і ви не зможете зрушити автомобіль з місця. У більшості автомобілів стоянкове гальмо працює через троси, в яких накопичується вода. Вона замерзає – і трос не повертається назад.

У сильний мороз ручник може зіграти з водіями злий жарт / Freepik

Не варто намагатися "зірвати" машину з місця: ви зробите лише гірше. Ремонт може обійтися у кругленьку суму, тому не варто на емоціях спустошувати гаманець.

Що робити, якщо ручник замерз?

Спочатку треба добре прогріти двигун – хвилин 10 – 20. Є шанс, що так тепло дійде до тросів. Далі треба робити мікрорухи авто взад-вперед, але не різко, радить 4mobility.

Також можна прогріти гальмівний механізм теплою водою (у жодному разі не окропом) або скористатися феном. Якщо не допомогло – доведеться звертатися у сервіс.

Які поради стануть у пригоді?