Ніщо так не оживляє вітальню, як свіжий букет квітів. Втім, всього кілька помилок у догляді, і всього за 3 – 4 дні суцвіття повішають голови, а пелюстки почнуть опадати, пише Martha Stewart.
Що робити, щоб букет стояв довше?
Чиста ваза
Не помити вазу перед тим, як ставити квіти – це перша помилка, за яку доведеться дорого заплатити. І просто води для чищення недостатньо: змішайте трохи відбілювача з водою, а тоді ретельно прополощіть цією сумішшю вазу.
Обріжте стебла
Для того, аби квіти краще вбирали воду, стебла потрібно обрізати. В більшості випадків це потрібно робити під кутом у 45 градусів. Так стебла не впиратимуться у дно вази, а площа поверхні, якою вони можуть вбирати воду, збільшується.
Якщо можливо, намагайтеся зрізати стебла під водою.
Приберіть зайве листя
Перед тим як ставити букет у вазу, зайве листя, що торкатиметься води, потрібно прибрати. Воно швидко почне гнити, і у воді розмножуватимуться бактерії.
Замінюйте воду
Стебла квітів мають стояти у чистій воді – а це значить, що її потрібно замінювати кожного дня. Що чистіша вода, то довше букет тішитиме вас своєю красою.
Тримайте букет далі від сонця
Не піддавайтеся спокусі поставити букет на підвіконня – пряме сонячне світло призведе до того, що квіти почнуть в'янути в рази швидше, пише Real Simple.
Які ще лайфхаки варто знати?
