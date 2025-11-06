Перш ніж почати усувати запах, важливо зрозуміти, звідки він походить. Найпоширенішими винуватцями є зіпсовані харчові залишки, відкриті упаковки продуктів із сильним запахом (наприклад, риба, сир із блакитною пліснявою) та розлиті рідини, які вже вбралися в пластикові деталі, інформує 24 Канал з посиланням на BRW.

Цікаво Ви вже запізнюєтесь: коли потрібно висадити часник на зиму Як не допустити виникання запаху

Як не допустити виникання запаху

Регулярний огляд та очищення холодильника допоможе запобігти потенційним проблемам. Обов’язково викидайте залишки їжі принаймні раз на тиждень.

Відкриті упаковки йогурту чи вершків, паштетів та варення, які деякий час лежали в холодильнику, слід виймати з полиць, щоб зберегти свіжий аромат. Також варто пам’ятати про правила правильного зберігання продуктів у холодильнику.

Як уникнути неприємного запаху з холодильника / Фото pexels

Замість того щоб зберігати м’ясну нарізку та сири в паперовій або пластиковій упаковці з магазину, помістіть їх у щільно закриті контейнери – скляні або пластикові. Це продовжить їхню свіжість і запобіжить поширенню інтенсивних запахів по всьому холодильнику.

Що поглинає запахи в холодильнику

Чашка кави – це не лише про ранок чи перерву в роботі. Ви також можете її використовувати, щоб позбутися запаху несвіжої їжі, повідомляє Starwaxathome. Як це зробити? Насипте мелені кавові зерна на тарілку та покладіть її на одну з полиць холодильника.

Ще один популярний метод – взяти цілі кавові зерна та встромити їх у половинку яблука. Все це слід негайно поставити в холодильник. Цей "набір" швидко поглинає запахи, але має один недолік – яблуко потрібно часто міняти.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Харчова сода також має багато застосувань на кухні. Це не лише дешевий та екологічний засіб для чищення, а й чудовий поглинач запахів із холодильника. Ви можете використовувати її двома способами.

Щоб видалити неприємні запахи, почистіть холодильник розчином харчової соди та теплої води. Також можна помістити харчову соду в миску та поставити її в холодильник. Ви також можете використовувати розпушувач замість харчової соди – він має схожі властивості.

Останній трюк для видалення неприємних запахів із холодильника – активоване вугілля, незамінний засіб у кожній домашній аптечці. Подрібніть чорні таблетки, висипте їх на невелику тарілку та залиште на одній із полиць холодильника. Небажані запахи миттю зникнуть.

Підказки для дому