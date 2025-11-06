Не завжди з вапняним нальотом добре справляються дорогі засоби, тому варто звернути увагу на бюджетне рішення, які всі завжди оминають, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.
Чим відмити наліт у ванній кімнаті?
Відмити наліт у ванній можна завдяки мідній монеті. Мідь вступає в хімічну реакцію з кальцієвими накопиченнями, які є основою нальоту. Коли монета починає контактувати з вологою поверхнею й таким нальотом, то вмить роз’їдає його структуру й наліт починає зникати на очах.
Один з господарів просто провів мідною монетою по душовій лійці – і результат виявився вражаючим. Найкраще діє лише справжня мідна монета, а не сучасна з мідним напиленням.
Метод варто застосовувати на металевих чи пластикових поверхнях, а на декоративних з хромом застосовуйте монету акуратно, щоб не було подряпин.
Простий спосіб очищення нальоту у ванній / Фото Pexels
Спосіб виведення нальоту монетою є досить дешевий, бо вона знайдеться у кожного. До переваг очищення належить швидкість, тож на результат не доведеться довго чекати, а ефект від методу помітний одразу.
Для кращого очищення поверхню попередньо можна розмочити гарячою водою чи нанести трохи оцту, щоб мідна монета краще вступила в реакцію. Оцет – вже давно перевірений варіант, який добре розчиняє мінеральні відкладення.
Душову лійку можна очистити, помістивши її в розчин з гарячою водою та лимонною кислотою на 10 хвилин, пише Express. Лимонна кислота ефективно видаляє вапняний наліт, іржу та мінерали, а також знищує цвіль і грибок.
Чим відчистити затирку у ванній кімнаті?
Перекис водню чудово очищує затирки між плиткою. Господині люблять його використовувати, бо він ефективно видаляє бруд, плісняву та цвіль.
Використання відбілювача може послабити матеріал затирки, тоді як оцет занадто кислотний і може пошкодити плитку.