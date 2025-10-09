Іноді навіть повністю організований дім виглядає неохайним – навіть якщо ви регулярно проводите у ньому прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Які речі роблять оселю неохайною?

Велика кількість подушок та ковдр

Декоративні подушки та пледи, безперечно, роблять житло більш затишним. Та якщо їх стає надто багато, вони починають захоплювати простір та створювати у кімнатах візуальний безлад, створюючи враження захаращеного простору.

Для того, аби ці затишні речі виглядали охайно, краще обмежити кількість подушок до двох–трьох, а ковдри тримати у стильному кошику, а не прямо на дивані чи ліжку.

Взуття біля входу

Навіть якщо взуття стоїть в ряд, воно все ще притягує до себе погляд та створює враження безладу. Краще не допускати накопичення взуття біля дверей, тож варто підшукати для нього інше місце: спеціальну шухляду чи полицю.

Захаращені відкриті полиці

Коли мовиться про книжкові полиці, дуже часто на них опиняються не тільки книги, але й листівки, сувеніри, блокноти, ручки, олівці та безліч інших дрібничок. Якщо таких речей надто багато, вони неодмінно створять враження захаращеного та неохайного простору.

Надто багато магнітів на холодильнику

Магніти – це приємні спогади про поїздки чи події, але в якусь мить їх може стати надто багато. Тож краще обмежити кількість магнітів, фотографій чи дитячих малюнків до певної розумної кількості та змінювати їх час від часу.

Надто багато картин на стінах

Картини – це чудовий спосіб надати житлу завершеного вигляду, але експерти радять не боятися залишати порожні місця тут і там, пише Martha Stewart. Стіна, що вкрита надто великою кількістю картин, може здаватися перевантаженою.

Натомість краще досягти візуального балансу та рівномірно розподілити витвори мистецтва по квартирі.

На що ще потрібно звернути увагу в домі?