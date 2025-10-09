Для японців чистота вдома – це частина духовної частини життя, тож не дивно, що вони приділяють цьому так багато уваги. Втім, на прибирання йде не так багато часу, достатньо лише 10 хвилин на день. Як їм це вдається – розповідає 24 Канал з посиланням на Japan Living Guide.

Не пропустіть Сітка витяжки блищатиме: елементарний розчин працює краще за інші засоби

Кожній речі – чітко визначене місце

Зазвичай у прибиранні найбільше часу займає повернення речей на їх місце. Тож навіщо витрачати такий цінний час, якщо можна одразу все тримати у порядку?

В Японії заведено одразу чітко визначати місця для конкретних речей і завжди їх туди повертати.

Маленьке прибирання щодня – чудова звичка / Фото Freepik

Щоденна звичка

В Японії заведено прибирати кожного дня декілька хвилин, приділяючи увагу конкретній речі. Таким чином всюди вдається підтримувати чистоту, не вдаючись до генерального прибирання.

Ви можете визначити конкретну зону на кожен день та швидко доводити її стан до ідеалу.

Відчуття мають значення

Потурбуйтеся про ароматичні свічки чи інші предмети, які нададуть вашому приміщенню приємний запах. Так ви запрограмуєте себе на відчуття чистоти, пропонує портал Voyapon.

Чистота – це не тільки функція, а й атмосфера, яку потрібно підтримувати на належному рівні.

Який секрет прибирання стане у пригоді?