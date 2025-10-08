На кухні просто не обійтися без деяких речей – каструль, обробних дощок, ножів, ложок тощо. Втім, час від часу слід уважно оглядати свій арсенал інструментів та позбуватися тих, що вже не приносять користі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Які речі потрібно викинути з кухні?

Зношені дерев'яні ложки та лопатки

Обійтися на кухні без цих інструментів непросто – та, на жаль, вони не вічні, і час від часу їх потрібно замінювати. Дерево легко вбирає запахи, а також деякі залишки їжі. Окрім того, якщо воно подряпається, або ж у ньому утвориться тріщина, воно може стати прихистком для бактерій та мікробів.

Брудні губки та щітки

Часто губка для миття посуду – це найбрудніший предмет на усій кухні. Губки – це справжні розсадники бактерій, адже вони майже постійно вологі і часто містять маленькі, непомітні оку частинки їжі.

Для того, аби не замінювати губки так часто, можна класти їх у мікрохвильовку кожного тижня, аби знищити усі мікроби. Втім, навіть так губку потрібно замінювати кожні 2 – 3 тижні.

Іржаві дека для запікання

Форми для випічки з часом починають тьмяніти та іржавіти – і немає сенсу триматися за них, коли вони втрачають свою функціональність. Ця іржа може перейти на їжу та зіпсувати її смак, і навіть спричинити потенційні проблеми зі здоров'ям.

Старі консервні ножі

Немає нічого неприємнішого, ніж спроба відкрити банку старим, тупим та іржавим консервним ножем. Це не тільки дратує, але й може бути потенційно небезпечним: іржаві ножі можуть перенести металеву стружку чи бактерії у їжу.

Подряпані обробні дошки

Дерев'яні обробні дошки – це предмет, що знайдеться на кожній кухні, та далеко не всі замінюють їх так часто, як це варто робити. З часом вони зношуються, і подряпини поглиблюються, що ускладнює чищення. Тоді на них починають накопичуватися бактерії та навіть цвіль, що потім поширюється на їжу, пише The Spruce.

Залежно від того, наскільки часто ви використовуєте обробні дошки та як саме їх чистите, вони можуть служити від 5 до 10 років, та після цього терміну точно потребують заміни.

Що ще потрібно зробити на кухні?