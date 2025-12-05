Гостра сокира – корисний помічник біля дому, особливо коли надворі холодно й часто доводиться виходити за дровами. Як правильно доглядати за інструментом – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Frontier Burchaft.

Як доглядати за сокирою?

Найперше – правильне заточування. Це має найбільший вплив на те, як довго ваша сокира залишатиметься гострою. Не варто обирати надто гострий кут – оптимальним буде 30 градусів. Якщо дрова надто тверді, то можна заточити сокиру трішки гостріше.

Гарною ідеєю буде надати лезу трішки випуклої форми. Так воно не буде викришуватися під час сильніших ударів. Після заточування можна легко відполірувати сокиру бруском.

Доглядати за сокирою не так важко / Pixabay

Приділяйте увагу техніці рубки. Не завдавайте ударів ні по чому, окрім власне дров – це миттєво тупить лезо. Якщо маєте чохол або брезент – не забувайте повертати в них інструмент після роботи.

Чим заточувати сокиру?

Вам цілком буде достатньо кишенькового точильного бруска. Ним легко працювати і правити лезо навіть під час роботи, підказує портал Knives and Tools.

Намагайтеся заточувати лезо кожні 30 хвилин під час роботи. Так вам доведеться докладати значно менше зусиль, а лезо буде гострим навіть наприкінці дня.

Корисні підказки