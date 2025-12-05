У мережі можна знайти чимало корисних лайфхаків, тож одним із них поділилася відома блогерка, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

Навіщо кип’ятити і заморожувати колготи?

Блогерка на власному прикладі перевірила, що якщо колготи спочатку прокип’ятити, а потім заморозити, то вони стануть набагато міцнішими.

Кип’ятіння колготок може видатися дивним та навіть лячним, але переживати не варто. Така дія лише допоможе волокнам трохи зжатися, а це відповідно зробить їх щільнішими та стійкішими до розтягування.

У морозилку їх треба покласти лише після того, як вони охолонуть. За можливості, поставте пакет з колготами на поличку, де не зберігаються продукти.

Коли дістанете колготи, то їх треба висушити за допомогою рушника. Діана Гологовець навіть взяла ножик, щоб перевірити, чи справді лайфхак такий дієвий. Виявляється, що колготи справді стали пружними та щільними. Вони навіть не рвалися, коли блогерка легко проколювала їх кінчиком гострого ножа.

Метод не означає, що колготи не порвуться за жодних обставин, але все ж таки точно довше прослужать.

Взимку досить часто може бути холодно в ноги, навіть попри утеплення. Щоб зігріти ноги, варто скористатися кількома дієвими порадами, пише Verywell Fit. Для збереження тепла в ногах можна використовувати паперові рушники, поліетиленову плівку або бахіли поверх шкарпеток. Додатково можна комбінувати два шари шкарпеток і використовувати теплові грілки-устілки для тривалого тепла.

