Коштує копійки і виводить жир за секунду: який засіб тримають у секреті
- Для видалення жирних плям з одягу можна використовувати звичайну крейду.
- Крейда є дешевим і ефективним засобом, який дозволяє вивести жир навіть без прання.
Якщо капнули на одяг жиром – не поспішайте бігти за дорогими засобами. Є копійчаний метод, який позбавить вас зайвих турбот.
Перша думка, коли на одяг капає жир – негайно замочити у дорогому засобі. Не поспішайте – є легший та дешевший спосіб, передає портал Mamadu.
Буде цікаво Покладіть це у курник – і не треба обігрівача: секрет досвідчених господарів
Як вивести жир з одягу без витрат?
Усе, що вам потрібно – невеликий шматочок крейди. Вона дозволить позбутися жирної плями навіть без прання!
Крейда працює краще за дорогі засоби / Фото Freepik
Усе, що потрібно зробити – наскребти крейду на пляму. Важливо, щоб на одяг потрапили дрібні шматочки.
Далі потрібно легкими ударами "прибити" крейду до одягу та зачекати 30 хвилин. Потім видаляємо крейду за допомогою щітки – і плями як не бувало!
Як це працює?
Крейда має пористу структуру та чудовим абсорбентом. Коли ви натираєте її на пляму – вона одразу починає поглинати жирові клітини, розповідає Onet.
Навіть якщо після крейди залишилися сліди жиру – перше ж прання усуне плями. Крейда вже зробила основну роботу, але якщо плями глибокі, то лише натиранням справа не завершиться.
Які лайфхаки варто спробувати?
- Навіть для використаних чайних пакетиків можна знайти корисне застосування.
- А вимкнення Wi-Fi на ніч може якісно покращити ваш сон.
Часті питання
Який простий спосіб вивести жирну пляму з одягу?
Для виведення жирних плям з одягу можна використати звичайну крейду — вона допоможе позбутися плями навіть без прання.
Чому крейда працює краще за дорогі засоби?
Крейда ефективно вбирає жир, що дозволяє швидко позбутися плями — це дешевший і простіший спосіб, ніж використання дорогих засобів.
Чи потрібно прати одяг після використання крейди для видалення жирної плями?
Ні, застосування крейди дозволяє видалити жирну пляму без необхідності прання одягу.