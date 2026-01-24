Укр Рус
Коштує копійки і виводить жир за секунду: який засіб тримають у секреті
24 січня, 18:15
2

Коштує копійки і виводить жир за секунду: який засіб тримають у секреті

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для видалення жирних плям з одягу можна використовувати звичайну крейду.
  • Крейда є дешевим і ефективним засобом, який дозволяє вивести жир навіть без прання.

Якщо капнули на одяг жиром – не поспішайте бігти за дорогими засобами. Є копійчаний метод, який позбавить вас зайвих турбот.

Перша думка, коли на одяг капає жир – негайно замочити у дорогому засобі. Не поспішайте – є легший та дешевший спосіб, передає портал Mamadu

Як вивести жир з одягу без витрат? 

Усе, що вам потрібно – невеликий шматочок крейди. Вона дозволить позбутися жирної плями навіть без прання!

Крейда працює краще за дорогі засоби / Фото Freepik 

Усе, що потрібно зробити – наскребти крейду на пляму. Важливо, щоб на одяг потрапили дрібні шматочки. 

Далі потрібно легкими ударами "прибити" крейду до одягу та зачекати 30 хвилин. Потім видаляємо крейду за допомогою щітки – і плями як не бувало! 

Як це працює? 

Крейда має пористу структуру та чудовим абсорбентом. Коли ви натираєте її на пляму – вона одразу починає поглинати жирові клітини, розповідає Onet

Навіть якщо після крейди залишилися сліди жиру – перше ж прання усуне плями. Крейда вже зробила основну роботу, але якщо плями глибокі, то лише натиранням справа не завершиться. 

Часті питання

Який простий спосіб вивести жирну пляму з одягу?

Для виведення жирних плям з одягу можна використати звичайну крейду — вона допоможе позбутися плями навіть без прання.

Чому крейда працює краще за дорогі засоби?

Крейда ефективно вбирає жир, що дозволяє швидко позбутися плями — це дешевший і простіший спосіб, ніж використання дорогих засобів.

Чи потрібно прати одяг після використання крейди для видалення жирної плями?

Ні, застосування крейди дозволяє видалити жирну пляму без необхідності прання одягу.