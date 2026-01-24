Первая мысль, когда на одежду капает жир – немедленно замочить в дорогом средстве. Не спешите – есть более легкий и дешевый способ, передает портал Mamadu.

Будет интересно Положите это в курятник – и не надо обогревателя: секрет опытных хозяев

Как вывести жир с одежды без затрат?

Все, что вам нужно – небольшой кусочек мела. Он позволит избавиться от жирного пятна даже без стирки!

Мел работает лучше дорогих средств / Фото Freepik

Все, что нужно сделать – наскрести мел на пятно. Важно, чтобы на одежду попали мелкие кусочки.

Далее нужно легкими ударами "прибить" мел к одежде и подождать 30 минут. Затем удаляем мел с помощью щетки – и пятна как не бывало!

Как это работает?

Мел имеет пористую структуру и является прекрасным абсорбентом. Когда вы натираете его на пятно – он сразу начинает поглощать жировые клетки, рассказывает Onet.

Даже если после мела остались следы жира – первая же стирка устранит пятна. Мел уже сделал основную работу, но если пятна глубокие, то только натиранием дело не завершится.

Какие лайфхаки стоит попробовать?