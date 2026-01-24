Перша думка, коли на одяг капає жир – негайно замочити у дорогому засобі. Не поспішайте – є легший та дешевший спосіб, передає портал Mamadu.

Буде цікаво Покладіть це у курник – і не треба обігрівача: секрет досвідчених господарів

Як вивести жир з одягу без витрат?

Усе, що вам потрібно – невеликий шматочок крейди. Вона дозволить позбутися жирної плями навіть без прання!

Крейда працює краще за дорогі засоби / Фото Freepik

Усе, що потрібно зробити – наскребти крейду на пляму. Важливо, щоб на одяг потрапили дрібні шматочки.

Далі потрібно легкими ударами "прибити" крейду до одягу та зачекати 30 хвилин. Потім видаляємо крейду за допомогою щітки – і плями як не бувало!

Як це працює?

Крейда має пористу структуру та чудовим абсорбентом. Коли ви натираєте її на пляму – вона одразу починає поглинати жирові клітини, розповідає Onet.

Навіть якщо після крейди залишилися сліди жиру – перше ж прання усуне плями. Крейда вже зробила основну роботу, але якщо плями глибокі, то лише натиранням справа не завершиться.

Які лайфхаки варто спробувати?