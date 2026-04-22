Швидко і просто: ось як легко позбутися запаху поту з речей

Часом навіть після прання чисті речі можуть мати доволі неприємний запах. Інколи звичайного прання недостатньо, щоб повністю позбутися від неприємного запаху.

Щоб позбутися неприємного запаху, речі потрібно попередньо обробити, пише Martha Stewart. Найкраще з цим здатні впоратися харчова сода й оцет. Вони допомагають нейтралізувати запахи й очистити тканину.

Як вивести запах поту з речей?

Сода зменшує кислотні запахи й очищає тканину, а оцет розщеплює залишки й працює як природний пом’якшувач.

Спочатку потрібно зробити густу суміш з соди та води, нанісши на проблемні ділянки – зазвичай це зона під пахвами.

Пасту потрібно залишити на 30 хвилин, щоб вона увібрала запахи, а далі одяг можна прати у звичайному режимі. Щоб ще більше посилити ефект й нейтралізувати запахи можна додати половину склянки білого оцту.

Ще один спосіб – замочування. Для цього потрібно змішати оцет із водою у пропорції 1:4 та занурити одяг у розчин. Коли речі повністю просочаться, через 30 хвилин їх можна діставати й прати. Метод допомагає розчинити залишки й позбутися бактерій, які викликають запах.



Сода і оцет виводять поганий запах / Фото Pexels

Оцет та сода також виводять поганий запах з пральної машинки, пише Express. Вам знадобиться звичайна харчова сода, яку потрібно висипати в барабан й запустити пральну машину з гарячим циклом прання. Сода допоможе розщепити залишки миючих засобів та поганий запах.

Далі у відсік для порошка чи пом’якшувача додайте трішки білого оцту. Засіб виводить вапняні нашарування й допомагає видалити неприємний аромат.

Чому одяг має неприємний запах?

Сам по собі піт майже не має запаху, бо складається з води. Неприємний аромат з’являється через бактерії, які живуть на шкірі. Вони активно розмножуються в теплому та вологому середовищі, розщеплюючи компоненти поту, утворюючи запах.

Разом з потом ці бактерії потрапляють на тканину, де й можуть затримуватися надовго. Особливо це стосується синтетичних матеріалів, які гірше "дихають" та створюють сприятливі умови для мікроорганізмів.

Як зберегти свіжість одягу?

Щоб уникнути появи неприємного запаху, слід дотримуватися кількох простих правил.

Не відкладайте прання

Спітнілі речі краще не залишати надовго в кошику, бо вологе середовище розмножує бактерії ще більше. Якщо немає змоги випрати одяг відразу, то потрібно речам дати висохнути на повітрі.

Вибирайте правильну температуру

Значення має й температура води. Синтетичні матеріали краще прати у холодній воді, щоб не закріпити білкові плями. А от натуральні тканини – бавовну чи льон краще прати в теплій воді, яка ефективніше справляється з жиром і забрудненнями.

