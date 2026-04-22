Чтобы избавиться от неприятного запаха, вещи нужно предварительно обработать, пишет Martha Stewart. Лучше всего с этим способны справиться пищевая сода и уксус. Они помогают нейтрализовать запахи и очистить ткань.

Читайте также Забудьте о пищевой соде и уксусе: вот чем нужно почистить стиральную машину

Как вывести запах пота с вещей?

Сода уменьшает кислотные запахи и очищает ткань, а уксус расщепляет остатки и работает как природный смягчитель.

Сначала нужно сделать густую смесь из соды и воды, нанеся на проблемные участки – обычно это зона под мышками.

Пасту нужно оставить на 30 минут, чтобы она впитала запахи, а дальше одежду можно стирать в обычном режиме. Чтобы еще больше усилить эффект и нейтрализовать запахи можно добавить половину стакана белого уксуса.

Еще один способ – замачивания. Для этого нужно смешать уксус с водой в пропорции 1:4 и погрузить одежду в раствор. Когда вещи полностью пропитаются, через 30 минут их можно доставать и стирать. Метод помогает растворить остатки и избавиться от бактерий, которые вызывают запах.



Сода и уксус выводят плохой запах / Фото Pexels

Уксус и сода также выводят плохой запах из стиральной машинки, пишет Express. Вам понадобится обычная пищевая сода, которую нужно высыпать в барабан и запустить стиральную машину с горячим циклом стирки. Сода поможет расщепить остатки моющих средств и плохой запах.

Далее в отсек для порошка или смягчителя добавьте немного белого уксуса. Средство выводит известковые наслоения и помогает удалить неприятный аромат.

Почему одежда имеет неприятный запах?

Сам по себе пот почти не имеет запаха, потому что состоит из воды. Неприятный аромат появляется из-за бактерий, которые живут на коже. Они активно размножаются в теплой и влажной среде, расщепляя компоненты пота, образуя запах.

Вместе с потом эти бактерии попадают на ткань, где и могут задерживаться надолго. Особенно это касается синтетических материалов, которые хуже "дышат" и создают благоприятные условия для микроорганизмов.

Как сохранить свежесть одежды?

Чтобы избежать появления неприятного запаха, следует придерживаться нескольких простых правил.

Не откладывайте стирку

Потные вещи лучше не оставлять надолго в корзине, потому что влажная среда размножает бактерии еще больше. Если нет возможности постирать одежду сразу, то нужно вещам дать высохнуть на воздухе.

Выбирайте правильную температуру

Значение имеет и температура воды. Синтетические материалы лучше стирать в холодной воде, чтобы не закрепить белковые пятна. А вот натуральные ткани – хлопок или лен лучше стирать в теплой воде, которая эффективнее справляется с жиром и загрязнениями.

Какие еще есть лайфхаки?