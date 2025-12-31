Як позбутися розлитого воску від свічки: результат здивує
- Для видалення воску з тканини використовуйте тупий предмет для зняття застиглого воску і теплий праск для всмоктування залишків у паперовий рушник.
- З дерев'яних меблів віск знімається неметалевим інструментом, а залишки видаляються олією для деревини та поліролью для блиску.
Крапля воску має здатність витікати зі свічки, тому може заплямувати стіл, килим чи скатертину. Щоб не шкрябати безрезультатно поверхні чи текстиль, радимо дізнатися, як безпечно позбутися воску без пошкоджень.
У новорічні свята свічки є ледь чи не в кожному домі, бо ідеально асоціюються з теплом та домашнім затишком, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Найбільшою помилкою є протирання воску, коли він ще теплий, бо тоді він ще глибше проникає в матеріал й залишає стійкий слід.
Читайте також Ось наскільки часто слід прати піжаму: більшість людей роблять помилку
Спочатку треба дочекатися, коли віск повністю стане твердим. М’який віск при доторку швидко вбирається в пори поверхні та волокна тканини. Кілька дієвих порад допоможуть без проблем позбутися воску.
Як вивести віск від свічки?
З тканини
Після застигання воску на одязі чи скатертині, його потрібно зняти тупим предметом – ложкою чи пластиковою карткою. А от залишки вже видаляються теплом. Треба накрити пляму паперовим рушником з обох боків тканини й трішки прогріти праскою, щоб розплавлений віск увібрався в папір.
З килиму та м’яких меблів
Віск застрягає у волокнах килимів, тому після зняття залишки треба прибрати за допомогою помірного тепла й абсорбуючого матеріалу, до прикладу, білої бавовняної тканини. Після очищення поверхню треба протерти м’яким миючим засобом.
Віск від свічки легко відчистити / Фото Frepik
З дерев’яних меблів та паркету
Затверділий віск потрібно зняти м’яким неметалевим інструментом. Якщо на поверхні залишиться слід від воску, то можна скористатися олією для деревини, а поліроль поверне блиск.
Зі скла, кераміки та каменю
З цих поверхонь віск видаляється дуже просто. Після застигання його потрібно зняти, а залишки витерти вологою ганчіркою.
Зі скляних банок
Свічки часто тримають у скляних банках, але видалити залишки воску звідти не дуже то й просто. Фахівці кажуть, що швидко розм’якшує віск звичайна гаряча вода, а залишки прибирають спиртом чи м’яким миючиим засобом.
Під час очищення воску не варто використовувати гострі предмети та агресивні розчинники. Використовуючи правильні методи, можна зберегти речі в ідеальному стані.
До слова, кавова гуща може використовуватись для очищення каструль і сковорідок, її зерниста структура допомагає видалити бруд без пошкодження покриття, пише Better Homes & Gardens. Для ефективного очищення зливу рекомендується використовувати соду, оцет та миючий засіб для розчинення жиру.
Які є ще цікаві поради?
Блогер Богдан Волинський поділився способом виведення кухонної молі за допомогою пластикової пляшки, солі, соди та гвоздики.
Лимонна кислота є ефективним натуральним засобом для очищення унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю.
Часті питання
Чому не рекомендується витирати віск, коли він ще теплий?
Витирати віск, коли він ще теплий, не рекомендується, бо він може глибше проникати в матеріал і залишати стійкий слід – саме тому краще дочекатися його повного затвердіння.
Як видалити віск з тканини без пошкоджень?
Спочатку потрібно дочекатися, коли віск повністю застигне, а потім зняти його тупим предметом, таким як ложка чи пластикова картка. Залишки видаляються теплом – треба накрити пляму паперовим рушником з обох боків тканини й прогріти праскою, щоб віск увібрався в папір.
Який метод рекомендується для очищення воску з кераміки та каменю?
Для очищення воску з кераміки та каменю потрібно дочекатися, коли він застигне, а потім зняти його. Залишки витирають вологою ганчіркою, що робить процес видалення дуже простим.