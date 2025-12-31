У новорічні свята свічки є ледь чи не в кожному домі, бо ідеально асоціюються з теплом та домашнім затишком, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Найбільшою помилкою є протирання воску, коли він ще теплий, бо тоді він ще глибше проникає в матеріал й залишає стійкий слід.
Спочатку треба дочекатися, коли віск повністю стане твердим. М’який віск при доторку швидко вбирається в пори поверхні та волокна тканини. Кілька дієвих порад допоможуть без проблем позбутися воску.
Як вивести віск від свічки?
З тканини
Після застигання воску на одязі чи скатертині, його потрібно зняти тупим предметом – ложкою чи пластиковою карткою. А от залишки вже видаляються теплом. Треба накрити пляму паперовим рушником з обох боків тканини й трішки прогріти праскою, щоб розплавлений віск увібрався в папір.
З килиму та м’яких меблів
Віск застрягає у волокнах килимів, тому після зняття залишки треба прибрати за допомогою помірного тепла й абсорбуючого матеріалу, до прикладу, білої бавовняної тканини. Після очищення поверхню треба протерти м’яким миючим засобом.
Віск від свічки легко відчистити / Фото Frepik
З дерев’яних меблів та паркету
Затверділий віск потрібно зняти м’яким неметалевим інструментом. Якщо на поверхні залишиться слід від воску, то можна скористатися олією для деревини, а поліроль поверне блиск.
Зі скла, кераміки та каменю
З цих поверхонь віск видаляється дуже просто. Після застигання його потрібно зняти, а залишки витерти вологою ганчіркою.
Зі скляних банок
Свічки часто тримають у скляних банках, але видалити залишки воску звідти не дуже то й просто. Фахівці кажуть, що швидко розм’якшує віск звичайна гаряча вода, а залишки прибирають спиртом чи м’яким миючиим засобом.
Під час очищення воску не варто використовувати гострі предмети та агресивні розчинники. Використовуючи правильні методи, можна зберегти речі в ідеальному стані.
