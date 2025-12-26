У мережі можна знайти багато способів виведення молі, втім ефективним лайфхаком поділився блогер Богдан Волинський, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал військовослужбовця.

Як позбутися молі на кухні?

Міль з’являється в тому місці, де є залишки їжі. Найчастіше вона оселяється в крупах. Щоб відлякати її від кухонних шафок, де зберігаються продукти харчування, потрібно зробити засіб, який буде відлякувати міль поганим запахом.

Спочатку потрібно зрізати верх та низ звичайної пластикової пляшки з-під води. У верхній частині пляшки потрібно зробити отвори товщиною з сірник та закрутити кришку. У нижню частину насипте столову ложку солі, одну чайну ложку соди й гвоздику.

Усі ці інгредієнти треба накрити верхньою частиною пляшки й поставити біля круп. Через кілька днів міль зникне, а нова навіть не з’явиться на кухні.

Військовослужбовець зазначив, що міль цілий рік дошкуляла йому на продовольчому складі. Гусінь молі знаходилася в крупах, особливо дрібних – кукурудзяній, пшеничній, ячмінній та вівсяній. Також шкідників можна було знайти в пшоні, рисі та інших крупах. Звичайний засіб проти молі, який ми описали вище, є справді помічним та дієвим.

