В новогодние праздники свечи есть чуть ли не в каждом доме, потому что идеально ассоциируются с теплом и домашним уютом, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Самой большой ошибкой является протирание воска, когда он еще теплый, потому что тогда он еще глубже проникает в материал и оставляет устойчивый след.

Сначала надо дождаться, когда воск полностью станет твердым. Мягкий воск при прикосновении быстро впитывается в поры поверхности и волокна ткани. Несколько действенных советов помогут без проблем избавиться от воска.

Как вывести воск от свечи?

С ткани

После застывания воска на одежде или скатерти, его нужно снять тупым предметом – ложкой или пластиковой карточкой. А вот остатки уже удаляются теплом. Надо накрыть пятно бумажным полотенцем с обеих сторон ткани и немного прогреть утюгом, чтобы расплавленный воск впитался в бумагу.

С ковра и мягкой мебели

Воск застревает в волокнах ковров, поэтому после снятия остатки надо убрать с помощью умеренного тепла и абсорбирующего материала, к примеру, белой хлопчатобумажной ткани. После очистки поверхность надо протереть мягким моющим средством.



Воск от свечи легко отчистить / Фото Frepik

С деревянной мебели и паркета

Затвердевший воск нужно снять мягким неметаллическим инструментом. Если на поверхности останется след от воска, то можно воспользоваться маслом для древесины, а полироль вернет блеск.

Со стекла, керамики и камня

С этих поверхностей воск удаляется очень просто. После застывания его нужно снять, а остатки вытереть влажной тряпкой.

Из стеклянных банок

Свечи часто держат в стеклянных банках, но удалить остатки воска оттуда не очень то и просто. Специалисты говорят, что быстро размягчает воск обычная горячая вода, а остатки убирают спиртом или мягким моющим средством.

При очистке воска не стоит использовать острые предметы и агрессивные растворители. Используя правильные методы, можно сохранить вещи в идеальном состоянии.

