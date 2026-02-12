Борошнисту росу не можна ігнорувати, оскільки грибок заважає нормальному фотосинтезу, пише Martha Stewart. Листя може почати жовтіти, скручуватися, ріст сповільниться, а в найгіршому випадку – рослина загине. Найчастіше від грибка потерпають бегонії, африканські фіалки та каланхое.

Читайте також 5 рожевих кімнатних рослин, які миттєво прикрасять дім

Як позбутися борошнистої роси?

Ізоляція та обрізка

Спочатку уражену рослину треба ізолювати від всіх інших. Листки з помітним нальотом треба акуратно обрізати, щоб зменшити поширення спор. Після обрізки дачники радять продезінфікувати інструменти, щоб не переносити грибок на інші рослини.

Перевірений засіб – сірка

Найкраще бореться з борошнистою росою – сірка. Вона підходить як для лікування вже наявного грибка, так і для запобігання повторному зараженню. Сірку можна придбати у вигляді порошку, концентрату або готового спрею.

Після обробки рослину треба тримати подалі від прямих сонячних променів. Засіб може залишити помітний наліт чи специфічний запах, але він швидко зникне.

Натуральна альтернатива – олія німу

Олія німу – це натуральний засіб з фунгіцидами та інсектицидними властивостями. Проте з нею слід бути обережними, бо деякі рослини можуть реагувати опіками листя.



Олія німу допоможе вивести грибок / Фото Pexels

Чи варто довіряти бабусиним методам?

Популярні домашні поради на кшталт розчину соди або молока не мають переконливих доказів ефективності проти активної інфекції. Вони можуть мати мінімальний профілактичний ефект, але навряд чи допоможуть впоратися з уже розвиненим грибком.

Найкраща стратегія – профілактика

Щоб мінімізувати ризик появи борошнистої роси, створіть для рослин умови, у яких грибку буде складно розмножуватися. Це має бути хороше освітлення, циркуляція повітря, правильне поливання ґрунту без потрапляння води на листя та пересушування.

Якщо не ігнорувати перші симптоми, то вчасна реакція допоможе врятувати рослини й запобігти повторному зараженню.

Які вазони можна виростити вдома?

Хлорофітум та сансевієрія – найпростіші вазони для вирощування вдома, вони не вимагають складного догляду і добре переносять різні умови, пише Southern living. Новачкам рекомендують уникати орхідей, калатей та азалій, які потребують стабільної вологості і правильного світла.

Що ще варто прочитати про рослини?