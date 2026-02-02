Рожевий колір у декорі асоціюється з ніжністю, спокоєм та гарним настроєм, пише Ideal Home. Взимку особлива увага приділяється рослинам з виразним цвітінням, які прикрашають оселю й допомагають додати простору вже весняного настрою. Фахівці зібрали 5 рожевих кімнатних рослин, які здатні стати справжнім акцентом в будь-якому інтер’єрі.

Які рожеві квіти придбати в оселю?

Антуріум (квітка фламінго)

Ця рослина завоювала любов квітникарів. Глянцеві суцвіття у формі серця виглядають дуже красиво. Вазон підходить для кутів чи полиць, яким бракує життя. Цвісти антуріум може впродовж всього року й не потребує складного догляду.

Рожеве перо

Екзотична рослина родом з Південної Америки привертає увагу своїм яскраво-рожевим суцвіттям, яке нагадує перо. Довге блискуче листя та ніжні рожеві квіти роблять її справжньою зіркою інтер’єру. Рожеве перо рослини цвіте лише один раз у житті, а декоративність зберігається кілька місяців.

Вазон любить яскраве розсіяне світло, тепло та підвищену вологість, тому добре почувається у ванній кімнаті чи на кухні.

Рожеві орхідеї

Орхідея – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Рожевий сорт виглядає особливо витончено – від ніжних пастельних відтінків до насичених кольорів. Розміщувати рослину варто у спальні, коридорах чи зонах відпочинку. Орхідеї можуть тішити цвітінням з року в рік.



Рожеві орхідеї виглядають дуже красиво / Фото Камелія Маркет

Кімнатні азалії

Рослини добре почуваються у прохолодних приміщеннях та здатні цвісти взимку й на початку весни, коли більшості рослин бракує світла. Азалії не люблять прямого сонця, але потребують регулярного поливу й підвищеної вологості. Найкраще їх тримати в кімнатах з північними та східними вікнами.

Кімнатні троянди

Мініатюрні рожеві троянди здатні створити вдома відчуття затишного саду. Рослинам треба забезпечити багато світла, стабільну вологість та захист від протягів.

Коли треба пересаджувати орхідею?

Орхідеї слід пересаджувати після покупки, щороку або кожні два роки, коли закінчиться цикл цвітіння, а також якщо коріння ростуть з дренажних отворів або субстрат розпадається, пише Better Homes&Gardens. Для пересадки орхідеї потрібно стерилізувати інструменти, підготувати рослину, наповнити новий горщик спеціальною сумішшю, змішати коріння та ґрунт, а потім ретельно полити.

