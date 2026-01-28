Привабливості квітам надає їхня висота, пише Gardening Know How. Рослини в саду можуть височіти від 1,8 до 2,4 метра. Завдяки своїм конічним шпилям, вони стають справжньою окрасою в саду.

Флористи обожнюють ці квіти, оскільки вони чудово виглядають в композиції, а ще можуть залюбки простояти у вазі аж до 2 тижнів. Навесні квіти можна посадити в клумбі, а от взимку їх можна виростити вдома з насіння.

Як виростити дельфініуми?

У садовому центрі придбайте насіння та замочіть його перед посадкою. Така дія пришвидшить процес росту. Сіяти насіння рекомендовано на поверхню вологого, добре дренованого компосту. Рослині для проростання потрібна темрява, тому посадку варто злегка накрити.

Квіти не люблять пересадок, коли їхнє коріння турбують, тому одразу висаджуйте в окремі біорозкладні горщики для насіння. Тримати їх треба при температурі 10 – 15 градусів тепла і рівномірно вологими. Проростання насіння має відбутися вже впродовж 2 – 3 тижнів. Коли ризик заморозків зникне, їх можна висадити в саду.



Дельфініуми вирощуються в горщиках / Фото Pexels

Дельфініуми є короткоживучими багаторічними рослинами, тож потішать своїм цвітінням від 2 до 5 років.

Що ще можна посадити в ґрунт перед початком сезону?

Рукола, редис і гірчиця салатна добре ростуть у холодному ґрунті, тож їх можна висаджувати можуть ще до початку сезону, пише Express. А ще зелену цибулю можна вирощувати на підвіконні цілий рік з насіння або цибулин, забезпечуючи її достатнім освітленням та зволоженням.

Які ще поради варто знати?