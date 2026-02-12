Мучнистую росу нельзя игнорировать, поскольку грибок мешает нормальному фотосинтезу, пишет Martha Stewart. Листья могут начать желтеть, скручиваться, рост замедлится, а в худшем случае – растение погибнет. Чаще всего от грибка страдают бегонии, африканские фиалки и каланхоэ.

Как избавиться от мучнистой росы?

Изоляция и обрезка

Сначала пораженное растение надо изолировать от всех остальных. Листья с заметным налетом надо аккуратно обрезать, чтобы уменьшить распространение спор. После обрезки дачники советуют продезинфицировать инструменты, чтобы не переносить грибок на другие растения.

Проверенное средство – сера

Лучше всего борется с мучнистой росой – сера. Она подходит как для лечения уже имеющегося грибка, так и для предотвращения повторного заражения. Серу можно приобрести в виде порошка, концентрата или готового спрея.

После обработки растение надо держать подальше от прямых солнечных лучей. Средство может оставить заметный налет или специфический запах, но он быстро исчезнет.

Натуральная альтернатива – масло нима

Масло нима – это натуральное средство с фунгицидами и инсектицидными свойствами. Однако с ним следует быть осторожными, потому что некоторые растения могут реагировать ожогами листьев.



Масло нима поможет вывести грибок / Фото Pexels

Стоит ли доверять бабушкиным методам?

Популярные домашние советы вроде раствора соды или молока не имеют убедительных доказательств эффективности против активной инфекции. Они могут иметь минимальный профилактический эффект, но вряд ли помогут справиться с уже развитым грибком.

Лучшая стратегия – профилактика

Чтобы минимизировать риск появления мучнистой росы, создайте для растений условия, в которых грибку будет сложно размножаться. Это должно быть хорошее освещение, циркуляция воздуха, правильный полив почвы без попадания воды на листья и пересушивания.

Если не игнорировать первые симптомы, то своевременная реакция поможет спасти растения и предотвратить повторное заражение.

Какие вазоны можно вырастить дома?

Хлорофитум и сансевиерия – самые простые вазоны для выращивания дома, они не требуют сложного ухода и хорошо переносят различные условия, пишет Southern living. Новичкам рекомендуют избегать орхидей, калатеи и азалий, которые требуют стабильной влажности и правильного света.

