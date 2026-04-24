Йдеться про деревний дьоготь, який швидко й дієво відлякує непроханих гостей з ділянки, пише Interia Kobieta.

Чому кроти не люблять запаху дьогтю?

Натуральна, густа й масляниста рідина темного кольору виробляється шляхом дистиляції деревини чи кори. Найпопулярніший у садівництві березовий дьогодь, який має інтенсивний та проникливий запах горілого і диму.

Він навіть важко переноситься людьми, а для кротів з чутливим нюхом стає справжньою катастрофою. У боротьбі з кротами вирішальне значення має її стійкість.

Відлякувачі для кротів можна придбати на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Інтенсивний аромат асоціюється у кротів з вогнем чи присутністю хижака, змушуючи їх миттєво покинути свою територію. Кроти і полівки покладаються на свій нюх для навігації підземними тунелями, тож внесення незнайомого і подразливого запаху робить їхнє звичне середовище проживання непривабливим.

Цей метод відлякування є гуманним і екологічним, бо не вбиває тварин, а лише відбиває у них бажання залишатися у певному місці.



Кротів відлякує сморід / Фото Pixabay

Для відлякування кротів з ділянки потрібно підготувати невеличкі шматочки матеріалу – тканини, губки чи ватні кульки, які потрібно замочити в дьогті. Тоді ці пастки потрібно розмістити глибоко в отворах тунелів, а тоді обережно засипати зверху ґрунт, щоб поширити аромат всередину тунелю.

Додатково можна замочити дерев’яні кілки в дьогті та вбити їх у землю навколо клумб чи фруктових дерев. Це створити пахучий бар’єр, який кроти намагатимуться оминути.

Під час роботи зі смолою слід бути вкрай обережними і завжди одягати захисні рукавички, бо речовина дуже липка, а різкий запах може залишитися на шкірі чи одязі.

Повторювати обробку з дьогтем на ділянці варто раз у кілька тижнів, особливо після сильних опадів, щоб підтримувати концентрацію запаху у ґрунті. Якщо застосовувати цей метод постійно, то можна природним чином вивести кротів з ділянки, не використовуючи ніякі токсичні хімікати.

Є ще один дієвий спосіб виведення кротів, про який розповідається на сайті Martha Stewart. Йдеться про використання розчину оцту, який відлякує їх різким запахом.

Потрібно змішати одну склянку оцту з трьома склянками води й перелити суміш у пульверизатор. Розчином потрібно обробити місця, де помітні сліди кротів, а також залити його в їхні отвори та ходи. Різкий запах відлякає тварин і змусить їх шукати інше місце.

