Найчастіше плазуни з’являються на ділянці через наявність гризунів, жаб чи пташиних гнізд, пише Interia Kobieta. Також їх приваблюють купи каміння, дерева чи інші матеріали, що забезпечують тінь та укриття.

Читайте також Цукор проти мурах в саду: проста пастка, яка реально працює

Крім того, змії можуть бути у високій траві, густих кущах, а ще у вологих і тінистих місцях, тому варто зробити ставку на рослини, аромат яких ефективно відлякує плазунів.

Які рослини відлякують змій?

Звичайна рута

Інтенсивний та гіркий запах рути є особливо неприємним для рептилій. Найкраще садити її вздовж садових бордюрів, біля компостних контейнерів, альтанок чи інших місць, які можуть служити укриттям для змій.

Пижмо звичайне

Рослина має характерний запах, тож здатна відлякувати ним комах. А ще вона містить речовину туйон, яка є токсичною для багатьох видів безхребетних, тож ефективно відлякує рептилій.

Пижмо найкраще садити на краях ділянок та в місцях, що схильні до вологи й тіні. Також його можна сушити й підвішувати в сараях, альтанках та гаражах.

Часник

Рослина є репелентом проти шкідників та різних паразитів, а також ефективна проти змій. Сполуки сірнику мають дуже інтенсивний запах, який неприємний зміям. Садити часник можна навколо будинку, альтанки, а також вздовж парканів.

Календула лікарська

Запах календули негативно впливає на чутливий нюх змій. Їх можна висаджувати як бордюр навколо клумб чи городів.

М’ята перцева

Сильний та свіжий аромат м’яти відлякує багатьох тварин, зокрема змій. Її легко вирощувати в горщиках, ящиках, біля альтанок та вздовж садових доріжок.



Змії можуть ховатися у високій траві / Фото Pexels

Що ще допоможе захистити сад від змій?

Рослини добре допомагають в боротьбі з плазунами, проте ефективність заходу зросте, якщо поєднати їх з додатковими діями.

Фахівці радять регулярно прибирати купи листя, деревини та гілок, а також підстригати траву. Чим менше таких схованок, тим менше шансів, що змії оберуть саме вашу ділянку.

Крім того, виведення популяції гризунів також знизить привабливість саду від рептилій. Мишей та щурів можна відлякати, розклавши в саду предмети з запахом кориці, оцту, м'яти, гвоздики, чайних пакетиків або гострого перцю, пише Express.

Якщо на ділянці є вологі ділянки – то їх потрібно підсушити, оскільки такі місця теж приваблюють плазунів. А от фізичним бар’єром стануть сітки з дрібними осередками до 1 сантиметра, закопані на 10 сантиметрів у землю. Крім рослин також можна використовувати репеленти із запахом – олію кориці, гвоздики або лемонграсу.

Чистий та охайний сад забезпечать умови, які не приваблять вужів чи гадюк на вашу ділянку жодним чином.

Як прогнати інших шкідників з городу?