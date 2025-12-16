Эксперт бренда носков Socks Kick Барис Атмака советует использовать лимонный сок, чтобы вернуть носкам снова белоснежный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как лимонный сок отбеливает носки?

В лимоне содержится витамин С, который обладает естественными отбеливающими свойствами. Замачивание носков в лимонном соке перед уборкой – это проверенный метод, который действительно помогает справиться со сложными загрязнениями.

Агрессивный отбеливатель может повредить ткань или придать ей желтоватый оттенок, а лимонный сок действует гораздо мягче. Кроме того, кислотные свойства лимона эффективно растворяют пятна и не вредят материалу. Лимонный сок является доступным и бюджетным, а его использование осветляет ткань за очень короткое время.



Серые носки можно легко отбелить / Фото Freepik

Для выведения серости сначала выверните носки наизнанку и положите в миску или ванну с теплой водой. Добавьте 3 столовые ложки лимонного сока на каждый литр воды. Оставьте носки замачиваться минимум на 15 минут. Для стойких пятен их можно оставить на час или даже на всю ночь.

После замачивания носки нужно постирать в стиральной машине в стандартном режиме, а потом высушить, как обычно.

Уже после высыхания носки должны выглядеть чистыми и без следов загрязнений. Если же пятна все же остались, то можно воспользоваться лимонной кислотой, которая является более концентрированной формой лимонного сока.

Избавиться от серости можно благодаря сочетанию уксуса и соды, пишет LiveScience. Достаточно добавить по полстакана соды и уксуса в большую емкость воды, погрузить носки и оставить на несколько часов. Когда соду и уксус смешивают, происходит реакция, которая поднимает грязь с поверхности.

