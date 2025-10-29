Є один трюк, який працює навіть без агресивної хімії, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Вам навіть не знадобляться ніякі дорогі засоби, лише кілька дешевих інгредієнтів.

Читайте також Не зіпсуйте улюблений посуд: що не можна мити в посудомийці

Чим відмити пригорілу каструлю?

Щоб очистити посуд потрібна абразивна дія та хімічна реакція. Вам знадобиться харчова сода, кухонна сіль, засіб для миття посуду, спиртовий оцет та паперовий рушник.

До речі, знайти засоби для миття посуду за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Спочатку потрібно посипати на дно по одній столовій ложці соди та солі. Далі додайте кілька крапель для миття посуду, щоб утворилася густа паста. Цю пасту без води потрібно втирати в пригорілі місця жорсткою губкою чи щіткою. Далі поверхню треба накрити кількома шарами паперових рушників, а зверху змочити спиртовим оцтом так, щоб вони повністю просочилися.



Пригорілу каструлю вдасться відмити / Фото Pexels

Виділіть 15 хвилин на те, що оцет розщепив жир, а сода та сіль почали діяти як м’який абразив. Після зазначеного часу заберіть рушники й помийте каструлю. Трюк повинен прибрати увесь утворений нагар.

Відчистити легкий нагар у каструлі можна лише завдяки соді та оцту, йдеться на тікток-сторінці Judit Ot. Потрібно заповнити каструлю 5 столовими ложками соди й такою ж кількістю оцту, а також додати засіб для миття посуду. Тоді кастулю з рідиною потрібно покласти на плиту й довести до кипіння. Цей процес займе 30 хвилин, а за цей час нагар на рештці розм'якшиться.

Як відчистити пригорілу каструлю: дивіться відео

Які ще є корисні лайфхаки?