Є кілька кухонних девайсів, які не варто мити в посудомийній машинці, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Мийте їх вручну, щоб уникнути пошкоджень та деформацій.

Що не можна мити у посудомийній машині?

Порцеляна та антикварний посуд

Порцеляновий посуд потрібно мити лише вручну. Машинне миття може вимити кольори, а делікатні розписи – пошкодитися через високу температуру й тиск води. Антикварні вироби у посудомийній машині мають здатні втратити вигляд через дію абразивних миючих засобів.

Чавунний посуд

Миття чавунних сковорідок має всі шанси призвести до появи іржі. Господині не радять користуватися посудомийною машиною, натомість краще використати жорстку щітку для очищення.

Пательня з антипригарним покриттям

Не можна мити пательню з антипригарним покриттям у посудомийній машині, бо через високу температуру та абразивні миючі засоби, вони може втратити свої властивості. Миття вручну збереже сковорідку з цілим покриттям.



Деякий посуд не можна класти в посудомийну машину / Фото Pexels

Мідний посуд

Через агресивну дію гарячої води та миючих засобів, мідний посуд має схильність до втрати блиску. Мийте його вручну, використовуючи спеціальні поліруючі засоби для міді.

Кришталь

Кришталевий посуд та склянки рекомендовано мити вручну, бо у посудомийній машині можуть з’явитися тріщини чи помутніння.

Алюмінієвий посуд

Пресований чи литий алюмінієвий посуд може потемніти чи втратити блиск у посудомийній машині, тому його краще мити руками.

Ресурс Eating Well зазначив, що у посудомийній машині не можна мити ножі, дерев’яний посуд, пластикові контейнери, терки та алюмінієві форми для випічки. Високий тиск води та гаряча температура здатні їх значно пошкодити.

Які ще треба знати кухонні лайфхаки?