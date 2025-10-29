Есть один трюк, который работает даже без агрессивной химии, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Вам даже не понадобятся никакие дорогие средства, только несколько дешевых ингредиентов.

Чем отмыть пригоревшую кастрюлю?

Чтобы очистить посуду нужно абразивное действие и химическая реакция. Вам понадобится пищевая сода, поваренная соль, средство для мытья посуды, спиртовой уксус и бумажное полотенце.

Сначала нужно посыпать на дно по одной столовой ложке соды и соли. Далее добавьте несколько капель для мытья посуды, чтобы образовалась густая паста. Эту пасту без воды нужно втирать в пригоревшие места жесткой губкой или щеткой. Далее поверхность надо накрыть несколькими слоями бумажных полотенец, а сверху смочить спиртовым уксусом так, чтобы они полностью пропитались.



Пригоревшую кастрюлю удастся отмыть / Фото Pexels

Выделите 15 минут на то, что уксус расщепил жир, а сода и соль начали действовать как мягкий абразив. После указанного времени уберите полотенца и помойте кастрюлю. Трюк должен убрать весь образовавшийся нагар.

Отчистить легкий нагар в кастрюле можно только благодаря соде и уксусу, говорится на тикток-странице Judit Ot. Нужно заполнить кастрюлю 5 столовыми ложками соды и таким же количеством уксуса, а также добавить средство для мытья посуды. Тогда кастрюлю с жидкостью нужно положить на плиту и довести до кипения. Этот процесс займет 30 минут, а за это время нагар на остатке размягчится.

