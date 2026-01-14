Підлога в морози залишиться теплою: зробіть лише один простий трюк
- Фахівці радять використовувати стару ковдру, загорнуту у валик, для блокування протягу біля порогу, щоб зберегти тепло в будинку.
- Для додаткового збереження тепла можна використовувати спінений каучук для теплоізоляції вхідних дверей.
Мінусова температура, різкий вітер та відключення світла призводять до того, що будинок втрачає тепло буквально за кілька годин. Часто проблемою в оселі є протяг, який просочується крізь щілини вхідних дверей.
Саме ця проблема призводить до того, що тепло втрачається в оселі набагато швидше, пише 24 Канал з посиланням на Reddit.
Як зберегти теплу підлогу в помешканні?
Фахівці радять скористатися давнім та простим методом, який ще використовували наші бабусі. Потрібно лише знайти стару ковдру, загорнути її у валик й покласти впритул до порогу. Окрім того, таку дію можна навіть повторити у спальній кімнаті, щоб не заходив холод з коридору.
Ковдра заблокує холодний потік повітря, який просочується з під’їзду, тож вдома стане набагато тепліше. Для того щоб не мерзнути в ноги, коли вдома і так вже холодно, в кімнатах з плиткою чи ламінатом – варто постелити килим.
Під двері можна класти старі ковдри / Фото Pinterest
Ця річ не зігріє підлогу, але завдяки їй підлога вже не буде такою холодною. Часто такий метод радять застосовувати у будинках, звідки часто тягнеться найбільше холоду з підлоги.
Як ще зберегти тепло в оселі?
Взимку промерзання вхідних дверей можна уникнути, використовуючи спінений каучук для теплоізоляції, йдеться на ютуб-каналі "Наша дача". Найкращим рішенням для утеплення дверей стане спінений каучук, який використовують для теплоізоляції труб. Матеріал досить міцний, тож не боїться вологи й добре тримається на гладких поверхнях. Встановити все можна без будь-якого досвіду власними руками за кілька хвилин.
Які ще лайфхаки треба знати?
Кухонні поверхні можна очистити за допомогою засобу для миття посуду, оцту або соди без використання хімічних засобів.
Відмити дзеркало до блиску можна, використовуючи воду з крапелькою кондиціонера для прання та м'яку тканину, переважно мікрофібру.
Часті питання
Які методи рекомендуються для збереження тепла в оселі?
Фахівці рекомендують використовувати стару ковдру, загорнуту у валик, та покласти її впритул до порогу, щоб заблокувати холодний потік повітря. Також варто постелити килим у кімнатах з плиткою чи ламінатом, щоб підлога не була такою холодною.
Як уникнути промерзання вхідних дверей взимку?
Промерзання вхідних дверей можна уникнути, використовуючи спінений каучук для теплоізоляції. Цей матеріал міцний, не боїться вологи й добре тримається на гладких поверхнях, його можна встановити власноруч за кілька хвилин.
Які лайфхаки ще можуть бути корисними в побуті?
Для очищення кухонних поверхонь можна використовувати засіб для миття посуду, оцет або соду без хімічних засобів. Дзеркала можна відмити до блиску водою з крапелькою кондиціонера для прання та м'якою тканиною, такою як мікрофібра.