Пол в морозы останется теплым: сделайте всего один простой трюк
- Специалисты советуют использовать старое одеяло, завернутое в валик, для блокировки сквозняка у порога, чтобы сохранить тепло в доме.
- Для дополнительного сохранения тепла можно использовать вспененный каучук для теплоизоляции входной двери.
Минусовая температура, резкий ветер и отключение света приводят к тому, что дом теряет тепло буквально за несколько часов. Часто проблемой в доме является сквозняк, который просачивается сквозь щели входной двери.
Именно эта проблема приводит к тому, что тепло теряется в доме гораздо быстрее, пишет 24 Канал со ссылкой на Reddit.
Как сохранить теплый пол в доме?
Специалисты советуют воспользоваться древним и простым методом, который еще использовали наши бабушки. Нужно только найти старое одеяло, завернуть его в валик и положить вплотную к порогу. Кроме того, такое действие можно даже повторить в спальной комнате, чтобы не заходил холод из коридора.
Одеяло заблокирует холодный поток воздуха, который просачивается из подъезда, поэтому дома станет намного теплее. Для того чтобы не мерзнуть в ноги, когда дома и так уже холодно, в комнатах с плиткой или ламинатом – стоит постелить ковер.
Под двери можно класть старые одеяла / Фото Pinterest
Эта вещь не согреет пол, но благодаря ей пол уже не будет таким холодным. Часто такой метод советуют применять в домах, откуда часто тянется больше всего холода с пола.
Как еще сохранить тепло в доме?
Зимой промерзания входной двери можно избежать, используя вспененный каучук для теплоизоляции, говорится на ютуб-канале "Наша дача". Лучшим решением для утепления дверей станет вспененный каучук, который используют для теплоизоляции труб. Материал достаточно прочный, поэтому не боится влаги и хорошо держится на гладких поверхностях. Установить все можно без какого-либо опыта собственными руками за несколько минут.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Кухонные поверхности можно очистить с помощью средства для мытья посуды, уксуса или соды без использования химических средств.
Отмыть зеркало до блеска можно можно, используя воду с капелькой кондиционера для стирки и мягкую ткань, преимущественно микрофибру.
Частые вопросы
Какие методы рекомендуются для сохранения тепла в доме?
Специалисты рекомендуют использовать старое одеяло, завернутое в валик, и положить его вплотную к порогу, чтобы заблокировать холодный поток воздуха. Также стоит постелить ковер в комнатах с плиткой или ламинатом, чтобы пол не был таким холодным.
Как избежать промерзания входной двери зимой?
Промерзания входной двери можно избежать, используя вспененный каучук для теплоизоляции. Этот материал прочный, не боится влаги и хорошо держится на гладких поверхностях, его можно установить своими руками за несколько минут.
Какие лайфхаки еще могут быть полезными в быту?
Для очистки кухонных поверхностей можно использовать средство для мытья посуды, уксус или соду без химических средств. Зеркала можно отмыть до блеска водой с капелькой кондиционера для стирки и мягкой тканью, такой как микрофибра.