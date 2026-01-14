Пол в морозы останется теплым: сделайте всего один простой трюк

Минусовая температура, резкий ветер и отключение света приводят к тому, что дом теряет тепло буквально за несколько часов. Часто проблемой в доме является сквозняк, который просачивается сквозь щели входной двери.

Именно эта проблема приводит к тому, что тепло теряется в доме гораздо быстрее, пишет 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Как сохранить теплый пол в доме?

Специалисты советуют воспользоваться древним и простым методом, который еще использовали наши бабушки. Нужно только найти старое одеяло, завернуть его в валик и положить вплотную к порогу. Кроме того, такое действие можно даже повторить в спальной комнате, чтобы не заходил холод из коридора.

Одеяло заблокирует холодный поток воздуха, который просачивается из подъезда, поэтому дома станет намного теплее. Для того чтобы не мерзнуть в ноги, когда дома и так уже холодно, в комнатах с плиткой или ламинатом – стоит постелить ковер.



Под двери можно класть старые одеяла / Фото Pinterest

Эта вещь не согреет пол, но благодаря ей пол уже не будет таким холодным. Часто такой метод советуют применять в домах, откуда часто тянется больше всего холода с пола.

Как еще сохранить тепло в доме?

Зимой промерзания входной двери можно избежать, используя вспененный каучук для теплоизоляции, говорится на ютуб-канале "Наша дача". Лучшим решением для утепления дверей станет вспененный каучук, который используют для теплоизоляции труб. Материал достаточно прочный, поэтому не боится влаги и хорошо держится на гладких поверхностях. Установить все можно без какого-либо опыта собственными руками за несколько минут.

Какие еще лайфхаки надо знать?