Навіть у сучасній квартирі найслабшим місцем під час морозів є вікна. Склопакети, навіть пластикові, мають мікропротяги, які й призводять до похолодання в усій квартирі. На щастя, виправити це можна досить просто завдяки кільком рулонам тепловідбивача, або ж фольгованого ізолону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lens Of James.

Як саме тепловідбивач допомагає зігріти оселю?

Тепловідбивачі часто використовуються у машинах влітку, аби утримувати тепло зовні та не пропускати його всередину автівки. Втім, взимку вони також будуть не менш корисними. Насправді одного рулону фольгованого ізолону на вікно вистачить, аби підвищити температуру в домі приблизно на 3 градуси.

Для того, аби метод працював найкраще, потрібно розрізати полотно за шириною підвіконня та покласти його так, щоб край заходив під раму, а інший – вільно звисав над батареєю. Це потрібно для того, аби створити додаткову повітряну камеру та скерувати усе тепло всередину приміщення.

Окрім того, рулон захищає ваші вікна від протягів, а вашу оселю – від надмірного холоду.

Як ще можна зігріти оселю без витрат?

Використання тепловідбивача – це далеко не єдиний спосіб, яким ви можете скористатися, пише Southern Living.

Переведіть жалюзі в режим обігріву

Ваші жалюзі, виявляється, можуть стати досить простим способом обігріти оселю. Все, що потрібно зробити – це змінювати режим жалюзів протягом дня. Коли світить сонце, тримайте їх відкритими, аби сонячне світло потрапляло всередину та забезпечувало пасивний підігрів. А ось вже ввечері жалюзі потрібно надійно закрити, аби захистити дім від протягів та втрати тепла.

Це створює додатковий тепловий бар'єр, що може зменшити втрату тепла.

Загерметизуйте усі протяги

Окрім неефективної ізоляції вікон та дверей, саме протяги є однією з причин холоду в домі. Для того, аби позбутися проблеми, ви можете використати досить дешевий герметик.

Флісова постільна білизна

Чимало людей про це не замислюються, та з приходом зими ви можете подбати про покупку окремої постільної білизни з теплішого матеріалу. І фліс є ідеальним вибором для багатьох, адже він не тільки чудово утримує тепло, але і є відносно недорогим.

Розстеліть килими

Якщо у вас вдома дерев'яна чи плиткова підлога, ви вже добре знаєте, наскільки холодною вона може бути. І тепло від ваших батарей втрачається на те, аби обігріти її. Для того, аби уникнути цієї проблеми, спробуйте вкрити максимальну площу підлоги килимами.

Які ще зимові лайфхаки варто знати?