Саме ця проблема призводить до того, що тепло втрачається в оселі набагато швидше, пише 24 Канал з посиланням на Reddit.

Як зберегти теплу підлогу в помешканні?

Фахівці радять скористатися давнім та простим методом, який ще використовували наші бабусі. Потрібно лише знайти стару ковдру, загорнути її у валик й покласти впритул до порогу. Окрім того, таку дію можна навіть повторити у спальній кімнаті, щоб не заходив холод з коридору.

Ковдра заблокує холодний потік повітря, який просочується з під’їзду, тож вдома стане набагато тепліше. Для того щоб не мерзнути в ноги, коли вдома і так вже холодно, в кімнатах з плиткою чи ламінатом – варто постелити килим.



Під двері можна класти старі ковдри / Фото Pinterest

Ця річ не зігріє підлогу, але завдяки їй підлога вже не буде такою холодною. Часто такий метод радять застосовувати у будинках, звідки часто тягнеться найбільше холоду з підлоги.

Як ще зберегти тепло в оселі?

Взимку промерзання вхідних дверей можна уникнути, використовуючи спінений каучук для теплоізоляції, йдеться на ютуб-каналі "Наша дача". Найкращим рішенням для утеплення дверей стане спінений каучук, який використовують для теплоізоляції труб. Матеріал досить міцний, тож не боїться вологи й добре тримається на гладких поверхнях. Встановити все можна без будь-якого досвіду власними руками за кілька хвилин.

Які ще лайфхаки треба знати?