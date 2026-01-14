Укр Рус
Лайфхаки Поради подруги Як доглядати за "чоловічим щастям": чим особливий антуріум і яка йому потрібна увага
14 січня, 23:20
2

Як доглядати за "чоловічим щастям": чим особливий антуріум і яка йому потрібна увага

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Антуріум потребує розсіяного світла, ідеальної температури 20-25°C та високої вологості, оскільки він походить з тропічних лісів.
  • Поливати рослину слід взимку раз на 7-10 днів, а влітку – двічі на тиждень, використовуючи воду кімнатної температури з можливим додаванням лимонного соку.

Антуріум – особлива квітка, і догляд їй потрібен відповідний. Недарма ж вона отримала назву "чоловіче щастя".

Антуріум – особлива квітка, яка цінують за яскраву та оригінальну зовнішність. Вона не дуже примхлива, але без уваги її залишити не можна, як і чоловіче щастя, розповідає 24 Канал з посиланням на Morele

Цікаво Конденсату на вікнах не буде взагалі: потрібен тільки один копійчаний предмет

Як доглядати за квіткою "чоловіче щастя"? 

Насамперед потрібно подбати про правильне освітлення. Антуріму потрібне розсіяне світло – прямі сонячні промені для нього шкідливі. Взимку квітці можна дати додаткове освітлення, але без фанатизму. 

Квітка, яка тішитиме око / Фото Obi

Що стосується температури, то оптимальний діапазон для "чоловічого щастя" – 20 – 25 градусів. Ця рослина дуже чутлива до перепадів температури та протягів, тому зараз квітку краще ставити десь поблизу джерела тепла.

Вологість – ще один параметр, на який варто звертати увагу. Антуріум привезений з тропічних лісів, тому чим вища вологість – тим краще. 

Як поливати "чоловіче щастя"? 

Полив – ключовий аспект догляду за Антуріумом. Взимку підливати рослину потрібно раз на 7 – 10 днів, а в теплу пору – 2 рази на тиждень, радить Obi

Вода повинна бути кімнатної температури, для підживлення можна додати трішки лимонного соку. Не наливайте надто багато води, інакше корені почнуть гнити. 

Які поради варто запамʼятати? 

Часті питання

Яке освітлення підходить для квітки 'чоловіче щастя'?

Антуріуму потрібне розсіяне світло — прямі сонячні промені для нього шкідливі. Взимку можна забезпечити додаткове освітлення, але без фанатизму.

Яка оптимальна температура для вирощування антуріуму?

Оптимальний діапазон температур для 'чоловічого щастя' — 20–25 градусів. Рослина чутлива до перепадів температури та протягів, тому її краще ставити поблизу джерела тепла.

Як часто потрібно поливати антуріум у різні пори року?

Взимку антуріум потрібно поливати раз на 7–10 днів, а в теплу пору року — 2 рази на тиждень. Вода повинна бути кімнатної температури, і не слід наливати занадто багато, щоб уникнути гниття коренів.