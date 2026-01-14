Антуріум – особлива квітка, яка цінують за яскраву та оригінальну зовнішність. Вона не дуже примхлива, але без уваги її залишити не можна, як і чоловіче щастя, розповідає 24 Канал з посиланням на Morele.

Як доглядати за квіткою "чоловіче щастя"?

Насамперед потрібно подбати про правильне освітлення. Антуріму потрібне розсіяне світло – прямі сонячні промені для нього шкідливі. Взимку квітці можна дати додаткове освітлення, але без фанатизму.

Квітка, яка тішитиме око / Фото Obi

Що стосується температури, то оптимальний діапазон для "чоловічого щастя" – 20 – 25 градусів. Ця рослина дуже чутлива до перепадів температури та протягів, тому зараз квітку краще ставити десь поблизу джерела тепла.

Вологість – ще один параметр, на який варто звертати увагу. Антуріум привезений з тропічних лісів, тому чим вища вологість – тим краще.

Як поливати "чоловіче щастя"?

Полив – ключовий аспект догляду за Антуріумом. Взимку підливати рослину потрібно раз на 7 – 10 днів, а в теплу пору – 2 рази на тиждень, радить Obi.

Вода повинна бути кімнатної температури, для підживлення можна додати трішки лимонного соку. Не наливайте надто багато води, інакше корені почнуть гнити.

Які поради варто запамʼятати?