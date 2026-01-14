Конденсат у домі може перетворитися на справжній кошмар – адже це не просто краплі води на склі. Це також підвищений ризик появи вологих плям на стінах та стелі і цвілі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як позбутися конденсату?

Конденсація відбувається, коли тепле повітря в приміщенні стикається з холодними поверхнями у домі – як-от вікнами. Окрім того, часто це трапляється у випадку, якщо в оселі надто висока вологість. Якщо таке повітря контактуватиме з холодною поверхнею, вона почне швидко охолоджуватися та вивільняти воду, що осідає краплями рідини

Зрештою це призводить до того, що на підвіконня стікає вода, а на стінах навколо вікна розростається цвіль. На щастя, уникнути цього кошмару можна завдяки елементарному засобу, який також використовується в автомобілях. І це – піна для гоління.

Цей незвичний спосіб боротьби з конденсатом на диво ефективний, а також зручний, адже, скоріш за все, піна знайдеться десь на поличці у вашій ванній кімнаті. Якщо дзеркала та скло у вашій домівці швидко запотівають, швидке нанесення піни для гоління допоможе запобігти накопиченню вологи.

Піна, яку спершу потрібно нанести, а вже після цього витерти сухою ганчіркою, залишає по собі тонку, невидиму оку плівку, яка не дає воді осідати на скло. Втім, ця плівка не залишатиметься там вічно, тож її потрібно поновлювати щотижня. Але для деяких кімнат, де особливо багато пару, як-от кухня та ванна, цей метод може стати справжнім порятунком.

Але також є ще кілька речей, які ви можете зробити, аби зменшити кількість конденсату.

Перевірте вентиляцію . Основна причина появи конденсату, скоріш за все – це погана вентиляція. Витяжка на кухні та у ванній може витягувати вологу, тож не забувайте використовувати та очищувати їх.

. Основна причина появи конденсату, скоріш за все – це погана вентиляція. Витяжка на кухні та у ванній може витягувати вологу, тож не забувайте використовувати та очищувати їх. Не сушіть одяг у приміщенні. Взимку часто немає іншого виходу, крім як сушити одяг вдома, проте за можливості намагайтеся вивішувати його на вулиці. Адже саме сушіння одягу робить повітря в домі надзвичайно вологим, пише Independent.

