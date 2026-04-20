Шланг у ванній стане як новий за 10 хвилин: блогерка розповіла секрет очищення

З часом шланг у ванній кімнаті втрачає свій вигляд і функціональність. Всередині накопичується наліт, залишки мила й вапняний камінь. Через це вода починає текти слабше, з’являється неприємний запах чи навіть темні забруднення.

Проте повернути чистоту шлангу можна без дорогих засобів та складних процедур. Блогерка Софія Сізова розповіла у своєму тіктоці простий спосіб очищення душової лійки.

Читайте також Це варто знати всім: який режим прання "з’їдає" найбільше світла

Існує простий і доступний спосіб, який допоможе швидко позбутися нальоту й відновити нормальний потік води, використовуючи те, що у вас вже є вдома.

Як очистити шланг у ванній?

Дівчина зазначила, що очищувати її потрібно зсередини, бо саме там накопичується багато бруду та бактерій. Спосіб приготування розчину дуже простий.

Для створення засобу знадобиться:

1 столова ложка лимонної кислоти;

1 чайна ложка миючого чи господарського мила;

пів літри гарячої води.

Увесь цей вміст потрібно залити в лійку та залишити на 10 хвилин. Також потрібно помити шланг. Залити той самий розчин й залишити його у вертикальному положенні.

Тоді потрібно прикрутити шланг та увімкнути гарячу воду – з напором вийде багато бруду, який накопичувався всередині.

Як зробити засіб для чищення шлангу: дивіться відео

Також блогерка рекомендує використовувати пергамент та паперовий рушник з оцтом для очищення сантехніки від нальоту, оскільки пергамент полірує поверхню, а оцет ефективно видаляє наліт.

Mirror пише, що лимонний сік є ефективною альтернативою для очищення душової лійки від вапняного нальоту, оскільки кислота в ньому руйнує мінерали.

Що ще варто прочитати?