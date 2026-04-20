Шланг у ванній стане як новий за 10 хвилин: блогерка розповіла секрет очищення
- Блогерка Софія Сізова поділилася способом очищення шлангу у ванній, використовуючи лимонну кислоту, миюче мило і гарячу воду.
- Рекомендується також використовувати оцет для видалення нальоту з сантехніки, а лимонний сік є ефективним для очищення душової лійки.
З часом шланг у ванній кімнаті втрачає свій вигляд і функціональність. Всередині накопичується наліт, залишки мила й вапняний камінь. Через це вода починає текти слабше, з’являється неприємний запах чи навіть темні забруднення.
Проте повернути чистоту шлангу можна без дорогих засобів та складних процедур. Блогерка Софія Сізова розповіла у своєму тіктоці простий спосіб очищення душової лійки.
Існує простий і доступний спосіб, який допоможе швидко позбутися нальоту й відновити нормальний потік води, використовуючи те, що у вас вже є вдома.
Як очистити шланг у ванній?
Дівчина зазначила, що очищувати її потрібно зсередини, бо саме там накопичується багато бруду та бактерій. Спосіб приготування розчину дуже простий.
Для створення засобу знадобиться:
- 1 столова ложка лимонної кислоти;
- 1 чайна ложка миючого чи господарського мила;
- пів літри гарячої води.
Увесь цей вміст потрібно залити в лійку та залишити на 10 хвилин. Також потрібно помити шланг. Залити той самий розчин й залишити його у вертикальному положенні.
Тоді потрібно прикрутити шланг та увімкнути гарячу воду – з напором вийде багато бруду, який накопичувався всередині.
Також блогерка рекомендує використовувати пергамент та паперовий рушник з оцтом для очищення сантехніки від нальоту, оскільки пергамент полірує поверхню, а оцет ефективно видаляє наліт.
Mirror пише, що лимонний сік є ефективною альтернативою для очищення душової лійки від вапняного нальоту, оскільки кислота в ньому руйнує мінерали.
Часті питання
Як очистити душову лійку без дорогих засобів?
Блогерка Софія Сізова пропонує простий спосіб очищення шлангу, використовуючи лише столову ложку лимонної кислоти, чайну ложку миючого мила та пів літра гарячої води. Цей розчин потрібно залити в лійку та залишити на 10 хвилин, після чого промити шланг гарячою водою.
Які переваги використання лимонної кислоти для очищення?
Лимонна кислота є ефективною для очищення душової лійки від вапняного нальоту — кислота руйнує мінерали, що накопичуються на поверхні, тим самим відновлюючи нормальний потік води.
Чи є інші способи очищення сантехніки від нальоту?
Блогерка рекомендує також використовувати пергамент і паперовий рушник з оцтом. Пергамент полірує поверхню, а оцет ефективно видаляє наліт, що робить сантехніку чистою та блискучою.