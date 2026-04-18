Темні плями на стиках – це сигнал, що треба швидко братися за вирішення проблеми, пише Martha Stewart.

Читайте також Сіточка на крані очиститься дуже швидко: ось що використати проти іржі та нальоту

Як очистити запліснявілий герметик?

Якщо швидко діяти й використовувати делікатні засоби, то можна очистити поверхні без шкоди для матеріалів. Також регулярний догляд також запобігає руйнуванню швів, які з часом можуть стати серйозною проблемою.

Спори грибка можуть легко потрапити в повітря, а очищувальні засоби подразнити шкіру та слизові, тому потрібно завжди використовувати маску та гумові рукавички.

Після зробленої роботи потрібно провітрити приміщення, щоб знизити концентрацію випарів й перешкодити поширенню мікроорганізмів.

Фахівці радять уникати агресивних засобів – відбілювача чи аміаку, оскільки вони здатні пошкодити силікон. Краще обирати послідовний підхід.



Цвіль можна легко вивести

Спочатку на шви потрібно нанести оцет й залишити на 15 – 30 хвилин, а після цього використати пасту з харчової соди й води, яку втирають м’якою щіткою, щоб прибрати наліт і зайву вологу.

Якщо забруднення складні, то можна використати 3% перекис водню. На завершення шви промивають чистою водою й ретельно висушують. Саме відсутність вологи допомагає запобігти повторному проявленню грибка.

Щоб проблема не виникала знову, потрібно усунути головну причину – надмірну вологість. Потрібно провітрювати приміщення під час приймання душу й витирати шви насухо після контакту з водою.

Які є причини появи плісняви?

Видання Real Simple зазначило, що на появу цвілі впливає кілька факторів. Часто пліснява з’являється у ванній кімнаті через відсутність вентиляції. Волога на стінах сприяє розвитку грибка.

Погано закріплена плитка у ванній кімнаті призводить до проникнення всередину вологи. Через це з’являється грибок, який шириться по плитці. Утворенню цвілі сприяють вологі рушники чи шторка для душу, яка не висушується належним чином.

Що ще варто прочитати?