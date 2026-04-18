Про корисний лайфхак розповіла у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. Вона дала рецепт домашнього розчину, який має нічим не гірший ефект, ніж магазинний засіб.

Як приготувати домашній засіб для вікон?

Для приготування знадобиться столова ложка оцту, одна ложка лимонного соку чи половина чайної ложки лимонної кислоти, 50 міліграмів горілки та 50 міліграмів води. Усі компоненти потрібно змішати й перелити у зручний розпилювач.

Отриманий розчин не лише очищає скло, але й створює тонку невидиму плівку. Саме вона допомагає уникнути розводів після висихання й зменшує появу слідів від пальців.

Засіб підходить для дзеркал, вікон і навіть скляних поверхонь у кухні чи ванній кімнаті. Його можна наносити на серветку чи безпосередньо на скло, а потім витирати сухою тканиною.

Як приготувати домашній засіб для скла: дивіться відео

Існує ще кілька домашніх методів для миття вікон, які навіть не вимагають створення розчинів, пише Express. Потрібен лише лимон чи пакетики від чаю.

Кислотність лимона розчиняє жир та розщеплює плями на склі. Потрібно розрізати лимон навпіл та обережно потерти ним скло, а залишки прибрати м’якою тканиною.

А от у пакетиках чаю містяться таніни, які допомагають розщеплювати жир. Змочіть кілька пакетиків в окропі, дайте рідині охолонути, а тоді потріть нею скло. Після очищення витріть все насухо серветкою з мікрофібри.

