Як відчистити брудні рукави пуховика: це простіше, ніж здається

Пуховик взимку є найпопулярнішим верхнім одягом. Він теплий та практичний, але через постійне носіння рукави швидко стають брудними, часом з блискучими слідами. Якщо такі є на куртці, тоді її обов’язково треба запирати.

Бруд на рукавах з’являється через природний жир, бо ця частина пуховика постійно контактує зі шкірою, пише Martha Stewart. Не обов’язково зимову куртку нести у хімчистку, оскільки її можна обережно локально відчистити самостійно.

Як відчистити брудні рукави пуховика?

Фахівці не радять обробляти рукави звичайною водою, в надії на те, що це виправить ситуацію. Навпаки, таке очищення залишить помітні розводи. Пуховик потрібно прати до двох разів на сезон, тому краще його кинути у прання. Перед цим треба прочитати ярличок всередині куртки.

Виробник завжди вказує допустиму температуру води й тип прання – ручне чи машинне. Дотримуючись цієї інструкції, виперіть пуховик, щоб освіжити його вигляд та вивести бруд з рукавів.



Пухову куртку легко відіпрати / Фото Pexels

Та якщо пуховик лише недавно прався, а рукави все одно засмальцьовані, тоді можна легко очистити його окремі частини. Достатньо лише в тазик налити теплу воду та розвести з миючим засобом. У цій воді куртку треба залишити на 30 хвилин, тоді злити мильну воду й наповнити тазик чистою для ополіскування.

Віджимати рукави пуховика варто обережно, щоб зберегти вигляд верхнього одягу. Найкраще сушити на свіжому повітрі, якщо надворі плюсова температура.

Деякі куртки можна сушити у сушарці на низькій температурі, та у більшості випадків краще дати пуховику висохнути на повітрі, пише Real Simple. І водночас вивішувати куртку не можна – сушити її потрібно у горизонтальному положенні, аби зберегти правильне розташування пуху.

Які ще поради варто знати?