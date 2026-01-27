Грязь на рукавах появляется из-за естественного жира, потому что эта часть пуховика постоянно контактирует с кожей, пишет Martha Stewart. Не обязательно зимнюю куртку нести в химчистку, поскольку ее можно осторожно локально отчистить самостоятельно.

Читайте также Один режим в стиральной машинке "съедает" больше всего света: лучше его не включать

Как отчистить грязные рукава пуховика?

Специалисты не советуют обрабатывать рукава обычной водой, в надежде на то, что это исправит ситуацию. Наоборот, такая очистка оставит заметные разводы. Пуховик нужно стирать до двух раз в сезон, поэтому лучше его бросить в стирку. Перед этим надо прочитать ярлычок внутри куртки.

Производитель всегда указывает допустимую температуру воды и тип стирки – ручная или машинная. Следуя этой инструкции, постирайте пуховик, чтобы освежить его вид и вывести грязь с рукавов.



Пуховую куртку легко отстирать / Фото Pexels

Но если пуховик только недавно стирался, а рукава все равно засалены, тогда можно легко очистить его отдельные части. Достаточно лишь в тазик налить теплую воду и развести с моющим средством. В этой воде куртку надо оставить на 30 минут, тогда слить мыльную воду и наполнить тазик чистой для ополаскивания.

Отжимать рукава пуховика стоит осторожно, чтобы сохранить вид верхней одежды. Лучше всего сушить на свежем воздухе, если на улице плюсовая температура.

Некоторые куртки можно сушить в сушилке на низкой температуре, но в большинстве случаев лучше дать пуховику высохнуть на воздухе, пишет Real Simple. И одновременно вывешивать куртку нельзя – сушить ее нужно в горизонтальном положении, чтобы сохранить правильное расположение пуха.

Какие еще советы стоит знать?