Грязь на рукавах появляется из-за естественного жира, потому что эта часть пуховика постоянно контактирует с кожей, пишет Martha Stewart. Не обязательно зимнюю куртку нести в химчистку, поскольку ее можно осторожно локально отчистить самостоятельно.
Читайте также Один режим в стиральной машинке "съедает" больше всего света: лучше его не включать
Как отчистить грязные рукава пуховика?
Специалисты не советуют обрабатывать рукава обычной водой, в надежде на то, что это исправит ситуацию. Наоборот, такая очистка оставит заметные разводы. Пуховик нужно стирать до двух раз в сезон, поэтому лучше его бросить в стирку. Перед этим надо прочитать ярлычок внутри куртки.
Производитель всегда указывает допустимую температуру воды и тип стирки – ручная или машинная. Следуя этой инструкции, постирайте пуховик, чтобы освежить его вид и вывести грязь с рукавов.
Пуховую куртку легко отстирать / Фото Pexels
Но если пуховик только недавно стирался, а рукава все равно засалены, тогда можно легко очистить его отдельные части. Достаточно лишь в тазик налить теплую воду и развести с моющим средством. В этой воде куртку надо оставить на 30 минут, тогда слить мыльную воду и наполнить тазик чистой для ополаскивания.
Отжимать рукава пуховика стоит осторожно, чтобы сохранить вид верхней одежды. Лучше всего сушить на свежем воздухе, если на улице плюсовая температура.
Некоторые куртки можно сушить в сушилке на низкой температуре, но в большинстве случаев лучше дать пуховику высохнуть на воздухе, пишет Real Simple. И одновременно вывешивать куртку нельзя – сушить ее нужно в горизонтальном положении, чтобы сохранить правильное расположение пуха.
Какие еще советы стоит знать?
Содержание закрытыми всех окон зимой может привести к чрезмерной влажности, затхлому воздуху и накоплению аллергенов.
Желтые пятна на унитазе появляются из-за накопления грязи, известкового налета и бактерий. Для очистки унитаза эффективно использовать пенку для бритья, которую нужно оставить на 10-30 минут перед смыванием.