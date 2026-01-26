Значну частину світла "мотають" програми з високою температурою, пише "Новини. Інфо". Коли пральна машина нагріває воду до температури 80 – 90 градусів, то нагрівальний елемент починає працювати інтенсивніше й довше, відповідно збільшуючи витрати.

Читайте також Цей режим прання є найгіршим: може зіпсувати одяг і пральну машину

Який режим споживає найбільше кВт?

У сучасних пральних машинках найбільше світла забирає режим "Бавовна". Він використовує високу температуру прання, тому споживає досить багато кВт. До прикладу, прання при температурі 30 градусів споживає до 0,5 кВт на годину, а прання при 90 градусах вже потребує 2,5 кВт на годину.

Задля економії краще обирати базову температуру прання – від 40 до 60 градусів. Цього буде цілком достатньо, щоб очистити одяг, видалити забруднення та знищити бактерії. А от висока температура необхідна лише для дитячих речей чи дуже брудного вбрання з плямами.



Режим "Бавовна" споживає багато світла / Фото Pexels

Для додаткової економії, забруднені речі перед пранням можна замочити у воді з пральним порошком чи скористатися засобом проти плям, а тоді кидати прати у звичайному режимі. "Попереднє замочування", "Сушка" чи "Відкладений старт" також споживають чимало електроенергії, тому задля економії їх краще не використовувати.

Як продовжити термін пральної машини?

Для продовження терміну служби пральної машини важливо просушувати барабан і залишати люк відкритим для вентиляції після кожного прання, пише Morele. Рекомендується регулярно очищати фільтри від накопиченого бруду та використовувати спеціальні засоби для боротьби з накипом, уникаючи оцту та хлору.

Які ще поради варто знати?