Плями жовтого кольору на унітазі з’являються через накопичення бруду, вапняний наліт й бактерії, пише 24 Канал з посиланням на Express. Унітаз з такими залишками має доволі неприємний вигляд, але повернути йому чистий вигляд можна просто й легко.

Чим відмити жовті плями унітаза?

Багато господинь починають чистити унітаз за допомогою відбілювача, однак цей метод є досить агресивним, тож з часом може призвести до розтріскування сидіння унітаза. А от сода й оцет занадто слабкі, щоб впоратися з такою сильною плямою.

Є досить простий та ефективний спосіб для чищення, який перевершить навіть спеціальні засоби. Необхідно лише скористатися пінкою для гоління. Спочатку потрібно нанести товстий шар пінки на сидіння унітаза й залишити на 10 хвилин.



Простий метод, який виведе жовті відкладення / Фото Pexels

У разі сильного забруднення знадобиться 30 хвилин. Далі за допомогою йоржика треба змити піну водою. Така проста дія здатна справді вивести плями, тож цей лайфхак можна використовувати завжди.

Також лимонна кислота є ефективним натуральним засобом для очищення унітаза від вапняного нальоту та сечового каменю, пише Southern Living. Для очищення зливу рекомендується використовувати соду, оцет та миючий засіб, щоб уникнути накопичень жиру та бруду, якщо вони не сильно в'їлися в поверхню.

Які цікаві поради варто знати?