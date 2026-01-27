Бруд на рукавах з’являється через природний жир, бо ця частина пуховика постійно контактує зі шкірою, пише Martha Stewart. Не обов’язково зимову куртку нести у хімчистку, оскільки її можна обережно локально відчистити самостійно.
Читайте також Один режим в пральній машинці "з’їдає" найбільше світла: краще його не вмикати
Як відчистити брудні рукави пуховика?
Фахівці не радять обробляти рукави звичайною водою, в надії на те, що це виправить ситуацію. Навпаки, таке очищення залишить помітні розводи. Пуховик потрібно прати до двох разів на сезон, тому краще його кинути у прання. Перед цим треба прочитати ярличок всередині куртки.
Виробник завжди вказує допустиму температуру води й тип прання – ручне чи машинне. Дотримуючись цієї інструкції, виперіть пуховик, щоб освіжити його вигляд та вивести бруд з рукавів.
Пухову куртку легко відіпрати / Фото Pexels
Та якщо пуховик лише недавно прався, а рукави все одно засмальцьовані, тоді можна легко очистити його окремі частини. Достатньо лише в тазик налити теплу воду та розвести з миючим засобом. У цій воді куртку треба залишити на 30 хвилин, тоді злити мильну воду й наповнити тазик чистою для ополіскування.
Віджимати рукави пуховика варто обережно, щоб зберегти вигляд верхнього одягу. Найкраще сушити на свіжому повітрі, якщо надворі плюсова температура.
Деякі куртки можна сушити у сушарці на низькій температурі, та у більшості випадків краще дати пуховику висохнути на повітрі, пише Real Simple. І водночас вивішувати куртку не можна – сушити її потрібно у горизонтальному положенні, аби зберегти правильне розташування пуху.
Які ще поради варто знати?
Тримання закритими всіх вікон взимку може призвести до надмірної вологості, затхлого повітря та накопичення алергенів.
Жовті плями на унітазі з'являються через накопичення бруду, вапняний наліт й бактерії. Для очищення унітаза ефективно використовувати пінку для гоління, яку потрібно залишити на 10-30 хвилин перед змиванням.