Найбрудніші місця у ванній: їх постійно забувають прибирати
- Дверні ручки, шторки для душу, стіни та змішувачі є часто забутими при прибиранні місцями у ванній кімнаті.
- Дезінфекція дверних ручок, миття шторок та очищення змішувачів допомагають підтримувати чистоту та гігієну у ванній.
Можливо, вам здається, що ваша ванна просто сяє чистотою, адже ви щотижня миєте раковину, унітаз та душову кабінку. Та є ще кілька місць, які дуже часто під час прибирання пропускають.
Навіть люди, що роблять прибирання надзвичайно ретельно, все ще можуть пропустити кілька темних куточків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Які місця у ванній найбрудніші?
Дверні ручки та фурнітура
Легко забути про те, скільки мікробів накопичується на поверхнях, яких ми торкаємося щодня, та ще й неодноразово. І дезінфекція дверних ручок, особливо у ванній кімнаті – це важливе завдання, яке чимало людей пропускають.
Шторки для душу
Душова шторка – це річ, яка може висіти у ванній роками, і ніхто навіть не думає про її миття. На щастя, більшість шторок можна без проблем зняти та закинути у прання разом з рештою одягу. Цей спосіб очищення буде найбільш надійним та забезпечить відсутність цвілі прямо у ванній.
Стіни
Особливо важливо це у випадку, якщо стіни вкриті плиткою. На них дуже часто накопичується бруд. бризки, мильний наліт тощо. І миття стін – це не те завдання, що більшість людей виконують щотижня.
Чистити стінки ванної можна м'яким розчином води та засобу для миття посуду.
Стіни ванної потрібно мити / Фото Pexels
Змішувачі
Ще одне занедбане місце ванної – це крани та змішувачі. Люди часто торкаються їх брудними руками, переносять мікроби та мильну піну. Для того, аби розв'язати проблему радикально, можна використовувати безконтактні чи сенсорні змішувачі, пише Homes&Gardens.
Або ж щотижня очищувати їх м'якою губкою зі спеціальним засобом.
Що ще про прибирання в домі потрібно знати?
Для того, аби до блиску відмити унітаз, необов'язково довго його терти: достатньо буде тільки залити в нього солодку газовану воду. Цей лайфхак працює безвідмовно та заощадить чимало часу.
Ще одна проблема, яка часто виникає у ванній – це наліт на душовій лійці. Для того, аби його позбутися, можна використати один хитрий спосіб з інгредієнтами, що вже є вдома.
Часті питання
Які місця у ванній кімнаті зазвичай пропускають під час прибирання?
До місць, які часто пропускають, належать дверні ручки, душові шторки, стіни та змішувачі. Ці поверхні потребують регулярного очищення, оскільки на них накопичуються мікроби та бруд.
Як можна ефективно очистити душову шторку?
Душову шторку можна зняти та випрати разом з рештою одягу. Це забезпечить відсутність цвілі у ванній кімнаті та ефективно очистить шторку.
Які рекомендації дають для очищення змішувачів у ванній кімнаті?
Рекомендується очищувати змішувачі м'якою губкою зі спеціальним засобом щотижня або встановити безконтактні чи сенсорні змішувачі, щоб уникнути проблеми з мікробами та брудом.