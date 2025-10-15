Можливо, вам здається, що ваша ванна просто сяє чистотою, адже ви щотижня миєте раковину, унітаз та душову кабінку. Та є ще кілька місць, які дуже часто під час прибирання пропускають.

Навіть люди, що роблять прибирання надзвичайно ретельно, все ще можуть пропустити кілька темних куточків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Які місця у ванній найбрудніші?

Дверні ручки та фурнітура

Легко забути про те, скільки мікробів накопичується на поверхнях, яких ми торкаємося щодня, та ще й неодноразово. І дезінфекція дверних ручок, особливо у ванній кімнаті – це важливе завдання, яке чимало людей пропускають.

Шторки для душу

Душова шторка – це річ, яка може висіти у ванній роками, і ніхто навіть не думає про її миття. На щастя, більшість шторок можна без проблем зняти та закинути у прання разом з рештою одягу. Цей спосіб очищення буде найбільш надійним та забезпечить відсутність цвілі прямо у ванній.

Стіни

Особливо важливо це у випадку, якщо стіни вкриті плиткою. На них дуже часто накопичується бруд. бризки, мильний наліт тощо. І миття стін – це не те завдання, що більшість людей виконують щотижня.

Чистити стінки ванної можна м'яким розчином води та засобу для миття посуду.



Стіни ванної потрібно мити / Фото Pexels

Змішувачі

Ще одне занедбане місце ванної – це крани та змішувачі. Люди часто торкаються їх брудними руками, переносять мікроби та мильну піну. Для того, аби розв'язати проблему радикально, можна використовувати безконтактні чи сенсорні змішувачі, пише Homes&Gardens.

Або ж щотижня очищувати їх м'якою губкою зі спеціальним засобом.

