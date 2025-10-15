Возможно, вам кажется, что ваша ванная просто сияет чистотой, ведь вы еженедельно моете раковину, унитаз и душевую кабинку. Но есть еще несколько мест, которые очень часто во время уборки пропускают.

Даже люди, делающие уборку чрезвычайно тщательно, все еще могут пропустить несколько темных уголков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Глупые мифы или страшная правда: почему фиалки не советуют держать в спальне

Какие места в ванной самые грязные?

Дверные ручки и фурнитура

Легко забыть о том, сколько микробов накапливается на поверхностях, которых мы касаемся ежедневно, да еще и неоднократно. И дезинфекция дверных ручек, особенно в ванной комнате – это важная задача, которую многие пропускают.

Шторки для душа

Душевая шторка – это вещь, которая может висеть в ванной годами, и никто даже не думает о ее мытье. К счастью, большинство шторок можно без проблем снять и забросить в стирку вместе с остальной одеждой. Этот способ очистки будет наиболее надежным и обеспечит отсутствие плесени прямо в ванной.

Стены

Особенно важно это в случае, если стены покрыты плиткой. На них очень часто накапливается грязь. брызги, мыльный налет и тому подобное. И мытье стен – это не та задача, что большинство людей выполняют еженедельно.

Чистить стенки ванной можно мягким раствором воды и средства для мытья посуды.



Стены ванной нужно мыть / Фото Pexels

Смесители

Еще одно заброшенное место ванной – это краны и смесители. Люди часто касаются их грязными руками, переносят микробы и мыльную пену. Для того, чтобы решить проблему радикально, можно использовать бесконтактные или сенсорные смесители, пишет Homes&Gardens.

Или же еженедельно очищать их мягкой губкой со специальным средством.

Что еще об уборке в доме нужно знать?