Самые грязные места в ванной: их постоянно забывают убирать
- Дверные ручки, шторки для душа, стены и смесители являются часто забытыми при уборке местами в ванной комнате.
- Дезинфекция дверных ручек, мытье шторок и очистки смесителей помогают поддерживать чистоту и гигиену в ванной.
Возможно, вам кажется, что ваша ванная просто сияет чистотой, ведь вы еженедельно моете раковину, унитаз и душевую кабинку. Но есть еще несколько мест, которые очень часто во время уборки пропускают.
Даже люди, делающие уборку чрезвычайно тщательно, все еще могут пропустить несколько темных уголков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Интересно Глупые мифы или страшная правда: почему фиалки не советуют держать в спальне
Какие места в ванной самые грязные?
Дверные ручки и фурнитура
Легко забыть о том, сколько микробов накапливается на поверхностях, которых мы касаемся ежедневно, да еще и неоднократно. И дезинфекция дверных ручек, особенно в ванной комнате – это важная задача, которую многие пропускают.
Шторки для душа
Душевая шторка – это вещь, которая может висеть в ванной годами, и никто даже не думает о ее мытье. К счастью, большинство шторок можно без проблем снять и забросить в стирку вместе с остальной одеждой. Этот способ очистки будет наиболее надежным и обеспечит отсутствие плесени прямо в ванной.
Стены
Особенно важно это в случае, если стены покрыты плиткой. На них очень часто накапливается грязь. брызги, мыльный налет и тому подобное. И мытье стен – это не та задача, что большинство людей выполняют еженедельно.
Чистить стенки ванной можно мягким раствором воды и средства для мытья посуды.
Стены ванной нужно мыть / Фото Pexels
Смесители
Еще одно заброшенное место ванной – это краны и смесители. Люди часто касаются их грязными руками, переносят микробы и мыльную пену. Для того, чтобы решить проблему радикально, можно использовать бесконтактные или сенсорные смесители, пишет Homes&Gardens.
Или же еженедельно очищать их мягкой губкой со специальным средством.
Что еще об уборке в доме нужно знать?
Для того, чтобы до блеска отмыть унитаз, необязательно долго его тереть: достаточно будет только залить в него сладкую газировку. Этот лайфхак работает безотказно и сэкономит немало времени.
Еще одна проблема, которая часто возникает в ванной – это налет на душевой лейкеі. Для того, чтобы от него избавиться, можно использовать один хитрый способ с ингредиентами, что уже есть дома.
Частые вопросы
Какие места в ванной комнате обычно пропускают во время уборки?
К местам, которые часто пропускают, относятся дверные ручки, душевые шторки, стены и смесители. Эти поверхности нуждаются в регулярной очистке, поскольку на них накапливаются микробы и грязь.
Как можно эффективно очистить душевую шторку?
Душевую шторку можно снять и постирать вместе с остальной одеждой. Это обеспечит отсутствие плесени в ванной комнате и эффективно очистит шторку.
Какие рекомендации дают для очистки смесителей в ванной комнате?
Рекомендуется очищать смесители мягкой губкой со специальным средством еженедельно или установить бесконтактные или сенсорные смесители, чтобы избежать проблемы с микробами и грязью.
Какие места в ванной комнате обычно пропускают во время уборки?
К местам, которые часто пропускают, относятся дверные ручки, душевые шторки, стены и смесители. Эти поверхности нуждаются в регулярной очистке, поскольку на них накапливаются микробы и грязь.
Как можно эффективно очистить душевую шторку?
Душевую шторку можно снять и постирать вместе с остальной одеждой. Это обеспечит отсутствие плесени в ванной комнате и эффективно очистит шторку.
Какие рекомендации дают для очистки смесителей в ванной комнате?
Рекомендуется очищать смесители мягкой губкой со специальным средством еженедельно или установить бесконтактные или сенсорные смесители, чтобы избежать проблемы с микробами и грязью.