Про хімію можна забути: молоко може врятувати троянди від грибкової хвороби

Троянди вважаються одними з найкрасивіших квітів у саду, проте часом такі хвороби як борошниста роса або чорна цвіль можуть зіпсувати їхній вигляд. Однак садівники відкрили незвичний засіб, який може врятувати троянди – і це молоко.

Більшість кущів троянд дуже схильні до хвороб, особливо грибкових, пише Country Living. Вони дуже ослаблюють рослини й впливають на цвітіння, тому потрібно вчасно подбати про квіти, щоб уникнути цих проблем.

Як врятувати троянди від грибкових хвороб?

Запобігти появі чорних плям та листі і навіть вилікувати троянди після їхньої появи можна завдяки розчину на основі молока.

Про нього розповів садівник Джо, який спеціалізується на органічних та безхімічних розчинах. За його словами, саме молоко дозволяє йому вирішити поширену проблему в саду.

Змішайте розчин з однієї частини незбираного молока та двох частин води у пляшці з розпилювачем. Обприскуйте цим розчином листя рослини та повторюйте процедуру щотижня,

– розповів дачник.

Для багатьох використання молока може видатися дивним, проте є вже чимало доказів того, що воно справді працює. Виявляється, коли молоко піддається впливу сонячного світла, то утворює сполуки, які є токсичними для спор грибків.

Окрім того, молоко створює тоненьку плівку на листях, яка створює захисний бар’єр від різних інфекцій.



Молоко вберігає від чорної плямистості / Фото Pexels

Створити домашній розчин можна з незбираного молока, як пропонує Джо або з напівзнежиреного. Обприскувати цим розчином листя й стебла троянд потрібно лише трішки, намагаючись лише зволожити поверхню.

Якщо ж пішов дощ, то розчин з молока можна використати ще раз повторно. Таку обробку слід починати вже з кінця весни.

На сонці молоко має дещо неприємний запах, тому садову роботу краще виконувати вранці чи ввечері, коли пік сонця спадає. Щодо вечірньої пори, то слід переконатися, що рослина має достатньо часу для висихання. Якщо ж листя будуть досить вологими, то за ніч на кущах можуть з’явитися небажані шкідники.

Також садівники рекомендують підживлювати троянди в квітні добривами, багатими на калій, азот та фосфор, для покращення цвітіння та зміцнення коріння, пише Express. Навесні доцільно використовувати гранульоване добриво з повільним вивільненням і додатково застосовувати домашні засоби.

Вазони для маленьких квартир

Експерти рекомендують компактні вазони для маленьких квартир, які потребують мінімального догляду та можуть очищати повітря. Серед популярних варіантів – грошове дерево, переромія, та міні-сансев'єрія, які добре ростуть у слабкому освітленні.

Покращення росту орхідеї

Для стимулювання цвітіння орхідей можна використовувати перекис водню, який бореться з грибковими та бактеріальними інфекціями. Підживити рослину також можна банановою шкіркою або часниковою водою.